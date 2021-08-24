美股道指收市飆215點　納指創新高

疫苗研究及接種工作持續有進展，市場緊張情緒紓緩，美國股市周一(23日)全面做好，當中以科技股為主的納指創收市新高。道指收報35,335點，升215點或0.61%；標指收報4,479點，升37點或0.85%；納指收報14,942點，升227點或1.55%，創收市新高。

有指美國食品及藥物管理局(FDA)將全面批准輝瑞/BioNTech研發的疫苗，輝瑞股價全日升2.5%；BioNTech股價急漲9.58%。莫德納股價亦升7.55%，收報411.89美元。

另輝瑞將收購加拿大藥廠Trillium Therapeutics餘下股權，作價22.6億美元，每股收購價18.5美元，遠高於後者上周五收市價6.09美元，刺激其股價全日急升184.51%，收報22.22加元，折合約17.56美元。

英國維珍集團旗下維珍軌道公司(Virgin Orbit)計劃透過與特殊目的收購公司(SPAC)NextGen Acquisition II(NGCA)合併，繼而在納市上市，其估值約32億美元，當中包括來自波音公司的投資。NGCA股價漲1.86%，收報9.86美元；波音股價升3.16%，收報219.4美元。

CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson表示，如果出現美國經濟增長放緩的信號，聯儲局不會急於縮減購債規模，在制定退出刺激政策路線圖和正式實施之間還有很長的路要走。

Piper Sandler技術市場策略師Craig Johnson在研報中表示，迫在眉睫的聯儲局貨幣政策轉變、經濟增長隱憂、股票估值的變化、以及新冠肺炎病例的重新激增，正在挑戰投資者的信心。