中天順聯1.79億元轉讓塞班島項目建築項目合約

轉讓及約務更替的代價約為1.79億港元，捷榮以現金3,000萬元，以及發行承兌票據的方式支付約1.49億元，票據的年利率5%。公司預期不會確認任何收益或虧損。所得款項淨額約為1.89億元，擬將3,000萬元用作償還銀行貸款，餘額約1.59億元則作集團一般營運資金及或日後其他潛在投資機會所需資金之用。

恆誠為位於北馬里亞納群島自由邦塞班潟湖公有地段0042 152的度假酒店提供地基工程及配套服務以及一般建築工程，合約總額約9,640萬美元。目前，塞班島項目仍在施工，而其進度受疫情影響，該項目的竣工日期進一步延至2020年財政年度。

公司認為，推遲塞班項目的竣工日期已增加集團的成本，但2020年財政年度並無錄得收益，因而對集團的業務營運及盈利能力構成影響。終止參與塞班項目符合公司的利益。集團完成轉讓及約務更替後，將不再擁有塞班的任何業務或營運，並會專注於其香港及中國的業務。

捷榮的股權分別由簡厚錫及李世民等份持有，而二人均為Condover的股東，Condover持有公司股本約9.45%。

公司股份將繼續停牌至另行通知為止。