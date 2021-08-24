陳蓓敏：招行成藍籌新貴　利好內銀板塊

升升跌跌下，美股上周三大指數稍見回軟，全周累跌約0.6%至1.1%。全球變種病毒個案增加，市場擔心經濟表現。本周四(26日)是全球央行年會，投資者關注聯儲局對經濟預期及縮表的預測。本周有多間企業公布業績，如GAP、戴爾等。經上周國內指數回軟後，昨日反彈做好。

昨日國家發展改革委副主任寧吉喆以視訊向香港展示，中國「十四五」規劃發展商機。在金融服務、數字轉型、國際貿易、創新科技和綠色發展等領域，將有更大發展空間及機遇 。新能源電力板塊即起跳升逾一至兩成不等。恒指昨日開局曾升約600點，高見25,458。收市時，升幅收窄，全日升約260點，收報25109。技術分析上有反彈空間，恒指短線有望反彈至25600至25900，或再推高至26300。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)