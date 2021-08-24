富智康曾飆17%　拓汽車智能駕駛艙及相關輔助業務

WonderfulStars須向合營公司注入MobileDrive集團，作為富智康內部重組的其中部分。而Stellantis須向合營公司注入金額相當於4,000萬美元的歐元現金，並授出相互協定的知識產權許可。

緊隨完成後，Stellantis及WonderfulStars將各自持有合營公司50%權益(作為軟件及硬件業務的控股公司)，並透過合營公司新注資於兩家分別位於台灣及中國之直接全資附屬，即台灣富智捷及中國超捷。台灣富智捷主要從事手機研發及銷售，而中國超捷則主要從事電訊系統、手機以及其他軟件、硬件及相關系統的研發。

合營集團之業務目標將為於全球汽車市場創建領先的「數碼駕駛艙」及「輔助功能」，並於此領域建立汽車級解決方案；整合內部及或第三方軟件、硬件及雲端解決方案，以創造市場領先的解決方案；提供吸引及滿意的汽車用戶界面；並包括與消費設備(如手機)連接的車載(車內)至車外界面及數碼生態系統；及以採用及安裝合營公司產品的初始Stellantis車輛為對象，於此後提供定期維護及更新；尋求提供可應用於整個Stellantis車輛組合的解決方案以及特定品牌的產品；並向第三方OEM(原設備製造商)銷售其解決方案。

公司指出，透過與Stellantis合作，集團可與Stellantis開展業務，業務涵蓋智能駕駛艙及相關輔助功能連同配套硬件及軟件，從而產生更多收入，並加強利用其資產、能力、知識產權、研發成果及能力(特別是集團於IoV(車聯網)業務分部中提供創新軟件設計及硬件開發服務及解決方案以及無線通訊及資訊交換技術及雲端服務方面的專業知識及經驗，連同配套網絡及生態系統)，以推進集團的業務策略，積極擴大其於IoV業務分部的參與，不斷建立一個更佳的互聯網及移動生態系統。