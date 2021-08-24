陳正犖：短息仍反映聯儲局即將收水

股票市場似乎愈來愈不穩定，不過讀者可以留意一個有趣現象，如果投資者相信美國經濟因變種病毒或者消費信心見頂，甚至地緣政治不確定性而走弱。那市場應該會預期聯儲局可能延遲收緊貨幣政策，但這種情況沒有發生，短息仍在反映美國明年底或2023年第一季將加息，表現相對「硬淨」。即使經歷過2018年過分收緊政策而觸發震盪，目前聯儲局在陰影下仍表明加息取決於數據。

維持偏好在組合中對環球股票偏高比重。考慮到市場或大致預期聯儲局將縮減買債，加上整體流動性仍然充足，減少買債對風險資產未必不利。參考2013年即使實際收益率大幅上升，也沒有削弱美國股市。變種病毒暫時不值得過分憂慮，因為從感染後重症的角度看，疫苗有效性仍然很高。如果需要，各地亦正研究是否接種加強劑。因此仍然看好股票，維持債券佔偏低比重，部署或可持續至年底。

股票方面，傾向持有周期性股票和美國股票的槓鈴策略。在一定程度上削減了風險，但亦注意到中國股市和債券大幅回調創造了有吸引力的估值。然而在現階段增持中國風險資產，仍有待催化劑。MSCI中國指數是參考指數中，唯一低於200天平均線且相對超賣的股票市場。相對於美國，MSCI中國的遠期市盈率已回到低位。雖然折讓合理，但幅度相當大。這種折讓基本上反映了主要針對互聯網行業的監管打擊。在市場再次開始反彈之前，需要對監管環境有更多確定性。美國股票業績理想下，於是最近調高了2021年和2022年每股盈利預測。然而將標準普爾500指數明年中期目標維持在4350點，因為估值已經部分反映了這因素。

債券方面，美國高息債券的風險回報似乎逐步趨向平衡，因為經濟進一步重新開放的好處似乎很大程度上已經反映。投資級別債券發行人，第二季度業績普遍強勁，除息稅及折舊攤銷前盈利增長超過15%。面臨降級風險的投資級別債券佔比，已恢復到疫情前低位。與中國股票的觀點類似，中國債券市場估值相對便宜。中國債券目前主要問題或是華融和恒大事件的進展。中國政府最近的監管行動以及房地產和金融行業的個別事件，拖累了最近中國企業債市的信貸息差擴大，這或為當中較優質債券提供了部署機會。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖