道指升215點　金價重上1800美元

●美匯指數跌至92.95；港匯見7.7922；離岸人民幣(CNH)報6.4771；美元兌日圓處109.7；歐元企1.1745，英鎊見1.3726。金價企1,805美元。布油升至68.28美元，紐油報65.64美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水近300點。

●美國聯儲局數據顯示，該局在周一(23日)的逆回購操作成交量再次升破1萬億美元大關，達到逾1.136萬億美元，創歷史新高。

●美國8月綜合採購經理指數(PMI)由前一個月的59.9點跌至55.4點，為8個月新低，顯示經濟活動增速放慢，反映原料和人力短缺，以及疫情反彈的影響，期內製造業PMI亦由前一個月的63.4點跌至61.2點。

●美國7月二手樓銷售按月升2%至以年率計599萬間，為4個月來最多，多過市場預期的583萬間。

●港股ADR指數收報25,385點，升275點或1.09%。

●即月恒生指數夜期收報25,342點，升258點，高水232點，成交13,000張。

●紐約10月期油收報每桶65.64美元，升3.5美元或5.63%；布蘭特10月期油收報每桶68.75美元，升3.57美元或5.48%。

●紐約12月期金收報每安士1,806.3美元，升22.3美元或1.3%，創逾兩周收市新高。

●英國富時100指數收報7,109點，升21點或0.3%；法國CAC指數收報6,683點，升56點或0.86%；德國DAX指數收報15,852點，升44點或0.28%。

●承認或制裁塔利班，消息指G7峰會將有一致立場。

●英國媒體報道，由於數據隱私問題，滴滴出行決定推遲在英國開展業務。

●外媒報道，澳洲著名投資管理公司Munro Partners認為，在中國投資沒有保障，已在今年上半年出清高達7.5億澳元(約41億港元)的中國資產。

●日本UNIQLO出新產品，關心埋妳姨媽嘅需要。

●年初才加入一帶一路，剛果叫停6家中國礦企黃金開採。