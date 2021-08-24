科技股跌夠未？撈貨前注意3大先決條件…

雖然，因今次科技股災而損手的散戶不少，但筆者相信，今次基金大戶受重傷的都為數亦不少，尤其是幾隻大型科技股佔指數一定比重，跟指數比重投資的基本上要硬食呢輪跌浪。恐怕呢個第三季，打工仔除非好醒目咁坐重晒美股基金，否則持有中港基金，十居其九組合資產價值唔見一截，惟有安慰自己係長線投資，要用平均成本法看待。

事實上，筆者在7月中旬的文章已預告，今次科技股劈價潮仲有排捱，叫大家只有避開政策市，而不能對着幹，有聽忠告的應該可以慳唔少。到如今科技股已經跌咗咁多，又有唔少股民不甘心，問到底撈得貨未？

呢個問題，其實筆者早在3月上旬的文章亦略有分析。今次科技股失寵，想翻身，至少要見到3個條件。首先係幾隻龍頭科技股要確認止跌回穩，但呢一刻暫時未見到；其次是北水要重新活躍南來，呢一刻亦未見到；第三係再有大型科技類IPO成功啟動集資，呢一刻都見唔到。故總括而言，筆者相信，年底前呢3大條件都無望實現，看官宜繼續隔岸觀火，別老是與錢有仇，想冒險去接飛刀！

東網產經專欄作者 帥哥