中國銀河國際：內地規劃出台　撻着氫能產業

北京氫能產業規劃落地，定調產值規模。8月16日，北京市經濟和信息化局印發《北京市氫能產業發展實施方案(2021至2025年)》(下稱《氫能方案》)，《氫能方案》指出，2025年前京津冀地區累計實現氫能產業規模達到1,000億元人民幣以上，北京將以2022年冬季奧運會和冬季殘奧會的大型工程為依託，2023年前培育5至8家具有國際影響力的氫能企業，方案同時對製氫、儲運、加注，以及燃料電池等環節進行一條龍布局，明確階段性目標，整條產業鏈料可充分受惠。

今年北京、河北、浙江、天津、貴陽及寧夏等省份相繼出台氫能發展規劃或扶持政策，明確階段性目標，例如《河北省氫能產業發展「十四五」規劃》指出，至2025年全省累計建成100座加氫站，燃料電池汽車規模達到1萬輛；培育內地先進的企業10至15間，氫能產業鏈年產值達到500億元人民幣，中國氫能聯盟預測，2035年中國氫能產業產值將達到一萬億元人民幣。

燃料電池汽車在內地及海外均獲得大力支持，2020年中國燃料電池汽車保有量超過7,000輛。據內地工業和信息化部的目標，2025年新能源汽車保有量達到10萬輛，2035年前達到100萬輛，從全球來看，美國、歐盟提出至2030年推廣燃料電池汽車分別為530萬輛和424萬輛，全球保有量將高速增長，市場潛力巨大。

製氫方法主要分為化石能源製氫(藍氫)、工業製產製氫(灰氫)和電解水製氫(綠氫)，現時，綠氫僅佔整體比例1%，綠氫具有零排放，製取靈活、純度高的特點，由於製氫過程電費成本佔整體成本的80%，因而其經濟可行性受到電價高低所影響，根據我們估計，當電價處於0.3元人民幣兆瓦時，綠氫成本將有望與其他工藝所生產的氫能效益相若，太陽能、風電持續降成本將有助綠氫成本下移，綠氫的經濟性拐點即將到來。

把握氫能產業鏈優勢龍頭的投資機會，重點關注燃料電池和新能源製氫，燃料電池車具備零排放、能量轉化率高、壽命長等特點，適用於商用車，受各國政府政策支持，市場空間廣闊，作為核心部件的燃料電池系統，其龍頭有望通過技術創新降低成本，從而增加市場份額。另外，新能源製氫亦將開拓一片藍海市場，綠氫生產商與新能源電站企業有望受惠。

風險方面，須關注氫燃料電池汽車的銷售量或不及預期，政府補貼下滑導致行業增長放緩，新能源製氫的滲透率或會緩慢。選股方面，建議關注主業為製氫的美錦能源、濱化股份、隆基股份；從事儲運的鴻達興業、深冷股份；從事加氫行業的厚普股份、雄韜股份、衛星石化。燃料電池方面，可關注濰柴動力及冰輪環境。

中國銀河國際證券