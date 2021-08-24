周樂樂：先進製造業勢獲重點扶持

過去一周，市場情緒在逐漸減弱，包括滬綜指、深成指在內的指數全線下跌。申万一級行業中，6個行業漲，22個行業下跌。其中，最強的前3個行業是非銀金融、國防軍工和綜合，最弱的3個行業是食品飲料、醫藥生物和休閒服務。數據上看，資金偏好估值低、具備較高防禦性的行業，以及有政策扶持預期的行業，而繼續流出短期恢復情況不及預期的行業，與受政策強監管壓制的行業。

市場消息看，內地公布共同富裕的國策方針政策以及未來相應的配套政策，預期受打擊的醫療、互聯網平台、教育、地產等相關行業弱勢。筆者認為市場對相關政策解讀存在重大誤讀，市場陷入一種政治正確的恐慌與狂熱之中，需要一段時間來糾正，尤其是預期受到衝擊的互聯網平台、醫療、地產、教育、高端消費等存在繼續走弱的可能，而預期受益的綠色環保行業、專精特新製造業、鄉村振興等受益股有望繼續強勢。

內地7月份社會融資、新增貸款、零售銷售等經濟數據不及預期，整體反映出經濟需求依然偏弱，經濟恢復也在放緩，加劇市場對內地經濟增長放緩的擔憂。預計內地預期疫情對消費的抑制可能延續至8月和9月。新訂單和生產的水平逐步回落，顯示年內生產高峰已過，8月份生產持續淡季效應，生產增速會繼續回落。這些數據也證實高層對下半年經濟嚴峻的判斷。

另外，美國聯儲局7月會議紀要顯示可能年底前縮減買債，這是疫情爆發後聯儲局首次在會議上明確討論縮減買債。令市場擔憂貨幣收緊對市場造成衝擊，尤其是對新興市場衝擊較大。同時，美國零售數據下滑超預期，以及變種病毒Delta感染每日新增人數上升，令市場憂慮經濟前景。美國貨幣政策轉向偏緊與經濟下滑，將給中國市場與經濟帶來負面壓力。

面對市場對內地監管政策過度反應、美國與中國經濟數據差於市場預期、聯儲局可能縮減買債等消息的打擊。內地高層強調防範化解重大金融風險與做好金融穩定工作，令金融維穩預期上升，同時，預計內地經濟維穩預期確定性較大，推出逆周期調控政策，不排除推出新一輪財政政策刺激與貨幣政策刺激，如新能源汽車下鄉、扶持專精特新的企業、央行降息等。

綜合來看，預計內地金融維穩與經濟維穩的措施出台，可抵銷部分利空消息衝擊，有利於A股平穩，但市場整體偏弱、行業走勢分化仍是主旋律。策略上，關注國家隊基金可能救市方向，重點關注扶持先進製造業，涵蓋高端裝備、新材料等領域，新能源汽車、航天航空、新能源仍是市場主力資金做多的方向，同時兼顧低估值，關注可能出現的風格切換，如銀行、保險、券商、電力、電信等，而對於有監管風險的企業仍須謹慎。

勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)