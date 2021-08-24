林嘉麒：港股大上大落格局未變

大市方面，恒指周一終見反彈，自上周五，恒指最低見過24,581點，一度跌穿三角形底部24,823點，尾市總算升至24,849點。恒指當日也由今年高位31,183點計下調20.3%，技術性進入熊市，惟周一迅即反彈，暫時可視為假跌穿。不過，就算短期反彈，只是延續三角形走勢，大上大落的格局未變。要脫離危險期，要看阻力位，即現時重疊的10天及20天線(約25,950點)。一日此水平未突破，也要擔心再穿底，因此對於短線的升市，投資者不能掉以輕心。

至於下方支持，則是上周五的低位24,581點。另外，可多參考兩個時段的最大調整幅度。第一個是由2018年1月的高位33,223點到10月的低位24,540點，當時調整了26.1%；第二個是由2020年1月的高位29,174點至3月的低位21,139點，調整了27.5%。而今浪高位是2021年2月的31,183點，上周五低位是24,581，最多調整21.16%。假如調整26.1%，下方目標為23,044點，大約為2020年9月的低位。假如調整27.5%，則是22,607點，大約是2020年5月的低位。暫時睇22,600點已經是很盡，視為最大支持。以現時25,100點水平計，恒指市帳率是1倍左右。假如真的回落至23,000點水平，接近0.9倍的市帳率就屬於平了，中長線可出手。

另一方面，本周焦點是Jackson Hole全球央行年會。上星期，聯儲局公布了7月份議息會議紀要，決策者會議上討論了今年開始縮減購債規模的可能性，儘管對於具體何時進行縮減買債仍存在分歧，但市場仍然擔心。筆者則認為暫時毋須杞人憂天。今次會議主題為「經濟前景」，主題籠統模糊，與去年更為具體的演講主題「貨幣政策框架回顧」形成鮮明對比，相信是聯儲局眼見變種病毒Delta影響未來經濟變數大，或會先等待8月份經濟數據出爐後才會有所行動。市場或會繼續等待主席鮑威爾在美國東部時間27日上午10點，即香港時間27日晚10點發表講話。而較重要的，應是同日公布的美國7月個人消費支出(PCE)物價指數及美國8月密西根大學消費者信心指數終值數據。

獨立股評人 林嘉麒(作者未持有上述股份)