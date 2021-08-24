疫情拖累！晶片巨頭關閉馬來西亞工廠

馬來西亞疫情持續，確診病例激增，目前7天日均新增人數超過2萬，是6月底的4倍多，危及解除封鎖和恢復全部產能的計劃。

外媒報道，馬來西亞近年來已成為晶片測試和封裝的主要中心，超過50家半導體公司在馬來西亞有投資，而英飛淩、恩智浦半導體和意法半導體等都在當地設立工廠。資料顯示，東南亞在全球封裝測試市場的佔有率為27%，而其中馬來西亞就貢獻了13%。

目前，兩家關鍵的汽車供應商意法半導體和英飛淩已被迫關閉馬來西亞工廠。

馬來西亞半導體行業協會主席Wong Siew Hai稱，馬來西亞是全球半導體貿易的主要參與者，故供應鏈中任何地方的任何中斷都會對生態系統中的其他地方產生連鎖效應。

金融數據機構HIS認，封裝和測試業務特別容易受到病毒的影響，因為與晶片製造相比，它們需要更多的人員，而晶片製造是一個高度自動化的過程。這令泰國、越南和馬來西亞等東南亞國家的本輪疫情備受矚目，因為直接造成並加劇了全球晶片短缺的困惱。

事實上，日產和通用汽車近幾周皆警告，由於馬來西亞封鎖，零件短缺正在加劇。

早前市場預測，今年晶片短缺就會帶給汽車製造商帶來超過1,000億美元的生產損失，而損害的程度最終可能取決於馬來西亞等多國政府對抗疫情的能力。