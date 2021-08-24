【瑞通推介】恒指曾彈500點　投資者睇法分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：有新冠疫苗獲批准全面使用授權，避險情緒緩和，道指周一(23日)收報35,335點，升215點或0.6%。

恒指周一最多升逾600點，盤中高見25,458點，全日收升259點或1%，報25,109點，結束兩日跌勢。周二(24日)早段最多升近500點，重上25,600點，其後升幅稍回順。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾5,800萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾910萬元，反映好倉投資者趁港股反彈減持。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,700至25,799點。周二早段即市恒指牛熊證均有資金買入。

阿里巴巴連跌9日，周一跌至151.2元創香港上市新低，全日逆市收挫3.7%，報152.1元，14日RSI跌至22以下。股份周一錄逾29億元沽空，繼續是沽空金額最多港股。報道指阿里巴巴旗下阿里雲涉未經用戶同意下，將用戶註冊數據洩露予第三方合作公司，並已被監管當局責令阿里雲改正有關問題，加上阿里被捲入政治風波，拖累股價表現。阿里巴巴周二早段反彈逾5%，一度重返160元以上。約2,500萬元在周一淨流入其好倉，淡倉則有近390萬元淨流出。

小米集團周一曾飆7%至25.1元，全日收升3.8%於24.35元。公司周三(25日)公布6月底止中期業績，綜合券商預測，小米上半年收入料按年增長52%至61%，中期經調整淨利潤可倍升。另據報小米成立米公寓(北京)商業營運管理，註冊資本7億元人民幣，發言人指主要作員工公寓。小米周二早段升3%，升抵25元，曾高見25.4元。周一有逾150萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾80萬元淨流出。

快手連日反彈，周一最多上漲9.8%至74.7元，惟其後升幅逐步減少，全日僅升2.6%，未能企穩70元。快手將於周三公布業績，早前有券商預測公司次季虧損將會擴大。另中央結算系統(CCASS)顯示，快手自7月後，倉位屢見大型股權操作。快手周二早段一度升逾7%，高見75元。周一有約380萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾460萬元淨流入，周二早段即市資金繼續反手造熊。

香港交易所獲准推出首隻A股指數期貨合約，券商看好產品將為港交所核心收益帶來顯著上升空間，周一股價一度高見494.6元，全日漲5.7%，報489.4元，收復100天線。周二除淨後，曾升逾1%，重上490元。周一有超過3,300萬元淨流出其好倉，淡倉則有近500萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。