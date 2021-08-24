李偉傑：寶寶樹上半年營收大增　三孩國策利好可吼

期內，集團得益於微信社群戰略，公司的3,850個社群中共計有757,770名成員，當中有超過20%為日活躍用戶，屬同業中高水平。為進一步擴大客源，集團更推出寶寶樹孕育爸爸版，為集團貢獻約15%的核心變現用戶流量，未來將不斷採取多元化、有效的措施擴大用戶人數，利好拓大長期市場空間及份額。

上半年，集團自電商的收入為1,337萬元，電商業務毛利率達到85%的高水平，復購率約為50%，可見集團電商業務轉型正確及效果理想，業務轉型初見成效，而電商將是下一步重要發展，為下一步繼續向C2M業務打下良好基礎。

投資者可考慮現價水平吸納寶寶樹，短線目標重上100天平均線1港元，假若市場投資氣氛支持有望上望250天平均線1.3港元或受買盤刺激到更高水平。