李偉傑：寶寶樹上半年營收大增 三孩國策利好可吼
2021年08月24日 11:09
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內地今年上半年實施「三孩政策」及其相關措施，國家鼓勵於合適年齡結婚及生育，板塊概念股寶寶樹(01761)周一(23日)發布2021中期業績，營業額大幅增長44%至1.35億元人民幣(下同)，廣告業務收入急速回升55%，電商業務轉型過程中，收入持平。在營收大幅向好的支持下，盈利虧損較去年同期大幅收窄5,000萬元。公司旗下APP寶寶樹孕育實現變現流量連續增長，月活躍用戶(MAU)按年升7%至2,180萬，催化新的商業格局及用戶及客戶需求。
期內，集團得益於微信社群戰略，公司的3,850個社群中共計有757,770名成員，當中有超過20%為日活躍用戶，屬同業中高水平。為進一步擴大客源，集團更推出寶寶樹孕育爸爸版，為集團貢獻約15%的核心變現用戶流量，未來將不斷採取多元化、有效的措施擴大用戶人數，利好拓大長期市場空間及份額。
上半年，集團自電商的收入為1,337萬元，電商業務毛利率達到85%的高水平，復購率約為50%，可見集團電商業務轉型正確及效果理想，業務轉型初見成效，而電商將是下一步重要發展，為下一步繼續向C2M業務打下良好基礎。
現有港股之中，寶寶樹是港股中唯一一家公布要發展母嬰SaaS的上市公司，加上國策落實，中長線有極大爆發前景。此外，集團另一催化劑是，帳上現金儲備為充裕的15億元，隨時有潛在併購可能，公告同時強調將會與大股東復星國際(00656)產生強大的協同效應，從三縱三橫的維度刺激發展。
投資者可考慮現價水平吸納寶寶樹，短線目標重上100天平均線1港元，假若市場投資氣氛支持有望上望250天平均線1.3港元或受買盤刺激到更高水平。