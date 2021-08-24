【高盛推介】騰訊連日反彈 資金兩邊部署
2021年08月24日 11:13
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於上周五(20日)曾低見412.2港元的1年新低，但當日收市升約1%。周一(23日)重上430元水平收市，升約2%，周二(24日)早段繼續反彈。早上高開約3%後重上450元水平，最高見455元，為過去1周高位。
恒指公司於上周五公布指數檢討結果，當中騰訊權重增加1.87%至8%，料潛在被動資金流入3.9億美元。此外，繼上周五回購24萬股後，根據騰訊報表披露，騰訊周一於聯交所場內再回購23萬股，涉資約1.1億元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周二至上周五(17至20日)共錄得約1.33億元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。而周一流入牛證的資金則集中在410至415元收回區域的產品。
淡倉方面，則見周一部署熊證的資金主要沽出，並有資金除了流入445元以下收回價的貼熊外，505元以上收回價的遠熊亦獲資金流入。
觀察港股通資金流向，則見近日北水轉向買入騰訊，上周五及本周一共錄得約37億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的價外選擇可留意年期約4個月的高槓桿騰訊購證(22789)。貼價選擇可留意年期約5個月的騰訊購證(23013)。牛證方面的貼牛選擇可留意騰訊牛證(59050)，與現價有約23元收回距離。近牛選擇可留意新上市騰訊牛證(59285)，與現價有約33元收回距離。
騰訊購證22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿7.9倍，價外、高槓桿。
騰訊購證23013，行使價525.5元，2022年1月19日到期，實際槓桿6.9倍，貼價。
騰訊牛證59050，收回價430元，行使價427.2元，換股比率500，槓桿比率15.8倍，市場上槓桿最高貼牛之一。
騰訊牛證59285，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，新上市近牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約5個月的高槓桿騰訊沽證(23777)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊證(58219)，與現價有約26元收回距離。遠熊選擇可留意騰訊熊證(53293)，與現價有約46元收回距離。
騰訊沽證23777，行使價368元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿。
騰訊熊證58219，收回價480元，行使價482.8元，換股比率500，槓桿比率15.0倍，高槓桿近熊。
騰訊熊證53293，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率9.0倍，近46元收回距離遠熊。
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