【高盛推介】騰訊連日反彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於上周五(20日)曾低見412.2港元的1年新低，但當日收市升約1%。周一(23日)重上430元水平收市，升約2%，周二(24日)早段繼續反彈。早上高開約3%後重上450元水平，最高見455元，為過去1周高位。

恒指公司於上周五公布指數檢討結果，當中騰訊權重增加1.87%至8%，料潛在被動資金流入3.9億美元。此外，繼上周五回購24萬股後，根據騰訊報表披露，騰訊周一於聯交所場內再回購23萬股，涉資約1.1億元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周二至上周五(17至20日)共錄得約1.33億元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。而周一流入牛證的資金則集中在410至415元收回區域的產品。

淡倉方面，則見周一部署熊證的資金主要沽出，並有資金除了流入445元以下收回價的貼熊外，505元以上收回價的遠熊亦獲資金流入。

觀察港股通資金流向，則見近日北水轉向買入騰訊，上周五及本周一共錄得約37億元資金淨買入。

騰訊購證22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿7.9倍，價外、高槓桿。

騰訊購證23013，行使價525.5元，2022年1月19日到期，實際槓桿6.9倍，貼價。

騰訊牛證59050，收回價430元，行使價427.2元，換股比率500，槓桿比率15.8倍，市場上槓桿最高貼牛之一。

騰訊牛證59285，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，新上市近牛。

騰訊沽證23777，行使價368元，2022年1月24日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿。

騰訊熊證58219，收回價480元，行使價482.8元，換股比率500，槓桿比率15.0倍，高槓桿近熊。

騰訊熊證53293，收回價500元，行使價503元，換股比率500，槓桿比率9.0倍，近46元收回距離遠熊。

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