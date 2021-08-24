內地要求杭州約2.5萬名幹部自查與企業的利益衝突

杭州市委書記周江勇甫上周因「嚴重違紀違法」被查，內地中央紀律委員會周一(23日)發聲明，要求約2.5萬名杭州市幹部，對於個人或其家族成員是否涉入與當地企業間的「利益衝突」展開「自查自糾」。

中紀委指出，杭州24,849名相關幹部及其家庭成員，須針對其與地方企業的關係，包括「違規借貸」進行「自查自糾」，該調查也包含近3年退休及離職的幹部。

聲明指，「領導幹部進行自查檢視，採取即時報告、書面呈交方式反應問題，並於3個月內主動完成糾改」；「即便領導幹部本人沒有參與違規經商辦企，也不能置身事外」，他們將為其配偶、子女及其配偶的相關活動被問責。

消息指，周江勇被查，與去年11月螞蟻集團370億美元上市計劃被叫停有關。有傳周江勇家族當時斥資5億元人民幣搶先購買螞蟻股份，上市未成獲退5.2億人民幣，而浙江還有很多人牽涉其中。

外媒亦曾報道，根據近期內地政府的規範，高級官員的配偶及其子女若經商辦企，他們將不得監管相關產業，但若其直系血親出任較低職務或擔任「顧問」則不在此限。