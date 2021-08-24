【高盛推介】美團急彈近1成　留意貼價沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團在上周五(20日)失守200港元關口收市後，周一(23日)低位反彈升約1%，周二(24日)早段發力繼續做好。開市隨即重上200元關口，及後升幅擴大，最高見214.4元，為目前升幅最大的藍籌股。

美團將於下周一(30日)公布中期業績，市場料上半年非國際財務報告準則經調整虧損淨額料介乎66.29億至86.92億元人民幣。同期收入料介乎776.02億至807.61億元人民幣，按年升87.1%至94.8%。券商普遍給予「買入」等看好評級，目標價最高470元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四(19日)及上周五，認沽證於上周三至上周五(18至20日)，分別共錄得約3,940萬及490萬元資金流入後，周一皆獲資金轉向沽出。

牛熊證方面，則見周一流入牛證的資金集中在180元收回區域的產品。熊證則於周一獲資金轉向流入，有約570萬元，並較集中在230元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見美團於近期獲北水持續沽出，當中過去4個交易日皆錄得淨賣出，合共約32.8億元。

美團購證23012，行使價260元，2021年11月25日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿。

美團購證22435，行使價238元，2022年1月31日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。

美團牛證59283，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，新上市貼牛。

美團牛證52581，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比率5.5倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

美團沽證24069，行使價172.78元，2022年1月24日到期，實際槓桿3.4倍，貼價、低街貨。

美團熊證58701，收回價230元，行使價233元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

美團熊證59047，收回價240元，行使價243元，換股比率500，槓桿比率7.0倍，近27元收回距離遠熊。

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