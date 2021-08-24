現代牧業料原奶價格上升周期未結束

公司預計於2021年第三季完成收購富源，執行總裁孫玉剛表示在收購中元、富源兩間公司後，料年底奶牛存欄增長逾30萬頭牛，而每年的自然增長約為7%，料5年後將會有44萬頭牛，距離集團5年目標的50萬頭牛還有6萬頭。未來集團不排除尋求好的標的，目標是地域好、規模有5,000頭牛或以上等的牧場。

集團未來新的利潤增長點為肉牛業務及特色奶業務，特色奶業務主要生產有機奶，另外還有培養育種業務、打通交易平台業務等的增長亮點。

被問及原奶價格上升周期會持續多久，集團首席財務官蘇建功指，原奶價格受供求關係及飼料成本影響，目前農產品價格增長約30%，未來農產品價格若持續高於預期，今年原奶價格會進一步上升，但按年增幅會較小。需求方面，只要龍頭增長動力強勁，行業表現不會差，同時亦要看國外進口的衝擊，但由於國內的收入及需求增加，相信能保持利潤。