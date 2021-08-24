缺櫃缺船又遇上呢國內訌！運費飆至11年新高 恐長升長有

包含航運業的乾散貨交易量的轉變，作為航運業經濟指標的波羅的海乾散貨指數(BDI)周一(23日)升1.34%，至4,147點，連續第十個交易日上升，並創11年新高，遠期合約顯示散裝運價前景看俏。

丹麥航運商D/S Norden行政總裁Jan Rindbo表示，今年稍早，市場還以為運費只是短期飆漲，但現在開始視之為更結構性、更長期的行情。

分析指出，隨着經濟從疫情中復甦，今年從煤到鐵礦石的需求暴增，但船隊擴充速度卻趕不上貨物運輸需求。近期的疫情導致可用船隻減少，更加劇了船隻供應緊張現象，使船東進一步受惠。

全球最大船舶經紀商旗下的Clarkson Research Services預期，今年鐵礦砂的海運貿易量可望增加4%，至15.6億噸，為2017年來最大增幅。而今年乾散貨貿易料按年增長4.2%、明年升1.7%。此外，今年運力預期增長3.3%，明年增加1.4%，船隊擴張速度大幅落後船貨的增速。

DNB銀行股市分析師Joergen Lian表示，市況看起來非常有利乾散貨。市場從去年開始復甦，今年全球進入後疫情復甦階段，讓復甦加速。

Precious Shipping行政總裁Khalid Hashim稱，原材料需求飆升，而且尚未觸頂，中國着眼於疫情反彈，對多數港口實啟嚴格的防疫限制，塞港情形將帶動運費持續上揚。

【南韓航商內訌 撼動全球海運】

事實上，今年航運真的多災多難！外國傳媒引述消息人士報道，南韓航運巨擘韓新遠洋(HMM)工資協商陷僵局，恐將罷工。業內人士說，若南韓海運公司真的罷工，恐引發連鎖效應，而南韓是全球航運、造船大國，這樣的效應恐讓已經大亂的全球運輸供應鏈更亂。

業界研判，當前將持續南韓當地的碼頭相關作業，然而現在市場缺船嚴重，如果船舶進南韓港口作業期拉長，勢將牽動貨櫃及船舶的周轉率，推升運價續漲。業界警告，這是「屋漏偏逢連夜雨」，海運市場已經長期處於四缺：缺櫃、缺船、塞港、缺貨車的困境，如果南韓再出現罷工，船舶排隊等進南韓港口的作業期若拉長，會造成全球塞港更難解決。

當地消息人士表示，參與這場投票的海事人員中，約92%支持罷工，並計劃在8月25日遞交辭呈。工會強調，如果資方能提出更優惠的工資方案，不排除在最後一刻與公司達成協議。

HMM工會成員要求公司加薪8%，並發出相當於8倍工資的獎金，但資方的方案是加薪8%，以及相當於5倍工資的獎金。

HMM以陸上員工為主組成的工會也正考慮發起行動，因為約95%的岸上工會員工也投票反對資方的工資提案。工會成員宣稱，HMM的工資水準不如競爭對手，且已凍薪8年。南韓海洋水產部則表示，準備成立特別工作小組，以因應HMM船員罷工引發的產品出口混亂局面。

【內地塞港擾亂供應鏈】

除南韓外，中國內地寧波舟山港的主要貨櫃碼頭梅山碼頭，在一周前發現一例新冠確診病例後持續關閉至今，預料在本月底前都難以全面恢復營運，可能加劇內地其他港口的塞港困境，進一步擾亂全球供應鏈。

外媒報道指出，許多貨櫃輪被迫排隊等候進入寧波舟山港，或轉往其他港口載貨，塞船狀況也因此正往上海、香港等地港口蔓延。

梅山碼頭關閉產生的連帶效應，將導致整個亞洲到歐洲和跨太平洋航線上的港口擁塞，可能進一步減緩貨物流動，並衝擊沃爾瑪及亞馬遜等零售巨企、和家庭經營的小商店。這些忙著趕在年終購物旺季前補貨的貨主，將不得不面對交貨延遲和運輸成本高漲的問題。

寧波舟山港是全球第3大貨櫃港，也是內地向歐美市場出口家具、家居用品、玩具和汽車零件等商品的重要門戶。寧波舟山港的7個貨櫃碼頭中，以梅山碼頭的規模最大，每年貨櫃吞吐量超過700萬只。丹麥馬士基集團(Maersk)和法國達飛集團(CMA CGM)等大型貨櫃運輸公司，也從這座碼頭載貨運往他處。

美國大型零售商已因運能供不應求而自行租船運貨，而非支付自年初來已翻漲約3倍的運費。沃爾瑪17日表示，已自己租了貨輪運送來自亞洲的進口品。家得寶(Home Depot)6月也表示，已為相同目的包下貨輪。

【比缺櫃更慘！未來幾年貨櫃輪供應將吃緊】

近幾個月來，全球幾大船運集團持續努力解決貨櫃吃緊和港口塞港的問題，此時需求不穩定和新冠肺炎疫情正對全球物流帶來許多壓力。不過，另一個短缺情況也開始令業界放心不下，即船隻本身供應吃緊。

企業高層警告，儘管近來訂購新船隻的訂單大增，但未來幾年可利用的貨櫃輪數量預料吃緊，主要因市場對貨櫃輪服務的需求持續攀升，加上業者重新改裝船隻以符合環保要求。

全球最大海運集團Zim透露，船隻供給吃緊已構成潛在的重大風險，因為許多公司邁入今年之前仍猶豫是否訂購新船，同時有許多老舊船隻已報廢。「我們正在注意船隻供應壓力的潛在風險，我們指的是3到5年後的情況。」

Zim的看法與全球最大船運經紀商Clarksons雷同，後者指出，自2017年以降，全球造船廠數量已銳減2/3，至115座左右，「我們距離船隻供應過剩還差得遠」。