人行：加快推進制定金融穩定法　堅持不搞「大水漫灌」

人民銀行黨委會議指出，要堅持底線思維，遵循市場化法治化原則，毫不鬆懈防範化解各種金融風險。要夯實金融穩定的基礎，處理好穩增長和防風險的關系，鞏固經濟恢復向好勢頭，以經濟高質量發展化解系統性金融風險。

另外，要密切監測、排查重點領域風險點，落實重大金融風險問責、金融風險通報等制度。要進一步明確監管部門、行政主管部門、地方政府以及金融機構、企業等各方責任，暢通機制、明確職責、分工配合、形成合力，推動做好重點省份高風險機構數量壓降工作。

同時，要進一步加強政策研究儲備，加強金融法治和基礎設施建設，加快推進制定《金融穩定法》。

此外，會議提及把促進共同富裕作為金融工作的出發點和着力點，堅持不搞「大水漫灌」，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導貸款合理增長，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。要不斷提升金融服務實體經濟能力，繼續紮實做好金融支持中小微企業工作，引導金融機構加大對小微企業、「三農」、製造業、綠色發展等重點領域和薄弱環節的支持力度。

還要提高金融支持區域發展的平衡性和支持行業發展的協調性，促進各類資本規範健康發展，堅決防止資本無序擴張。要持續做好金融服務鄉村振興和金融幫扶工作，加強農村金融基礎設施和金融服務體系建設，促進農民農村共同富裕。