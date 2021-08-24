金價企穩1800美元 道期向好

美匯指數報93.02；港匯見7.7892；離岸人民幣(CNH)報6.4773；美元兌日圓報109.75；歐元企1.1738，英鎊處1.3712。金價報1,801美元。油價向好，布油報69.22美元，紐油報66.02美元。比特幣報49,799美元。道指期貨升54點。

●市後關注點

-22:00 美國7月新屋銷售

-現代牧業料原奶價格上升周期未結束。

-女股神翻兜！京東集團股價勁飆近15%。

-中電信A股連續兩日跌停，市值累計蒸發逾900億人幣。

●中國經濟：

-傳寧波舟山港已恢復船舶停靠作業。

-內地要求杭州約2.5萬名幹部自查與企業的利益衝突。

-財政部：首7個月全國發行地方政府債券逾3.9萬億人幣。

-內地生豬期貨失守1.7萬人幣，創新低。

-國務院同意建立扶持個體工商戶發展部際聯席會議制度。

-人行：加快推進制定金融穩定法，堅持不搞「大水漫灌」。

-MSCI為內地監管護航，料風暴過後A股再創新高。

●阿富汗21.9噸黃金儲存在聯儲局，已悉數被凍結。

●報告：2028年區塊鏈市場規模可達1.34萬億元。

●新債王：若不在乎美元貶值，美國勢被中國超越。

●疫情拖累！晶片巨頭關閉馬來西亞工廠。

-疫情拖累！本田汽車埼玉縣工廠9月停工一天。

●傳歐盟考慮扶持創建區內稀土永磁行業。

●缺櫃缺船又遇上呢國內訌！運費飆至11年新高，恐長升長有。

●黃竹坑站揚海首批單位平均呎價30,880元，入場費1,079萬。