虛擬銀行ZA Bank用戶規模超越40萬

虛擬銀行眾安銀行(ZA Bank)開業至今超過一年，截至今年7月底，用戶數目已突破40萬，相當於5%香港人口。該行行政總裁許洛聖表示，仍維持5年內實現收支平衡的目標，未來有意拓展財富管理業務，目前正向香港證監會申請相關牌照，預計基金等理財產品將會在考慮範圍。

截至去年12月底，該行存款總額超過60億元，佔虛銀存款總額40%；個人貸款規模達6.5億元，佔虛銀個人貸款規模65%。客戶年紀介乎18至93歲，許洛聖指，用戶有年輕化趨勢，40歲以下客戶由70%下降至59%。現時員工數目約400人，未來會因應產品增聘相關人手。

該行早前推出提早出糧產品，該行替任行政總裁兼零售銀行聯席主管吳忠豪稱，推出約一星期有逾3,000用戶加入等候名單，部分客戶已開始試行服務。另外，該行扣帳卡「ZA Card」使用情況活躍，去年第4季推出至今用戶消費超過20億元，今年次季交易次數較首季上升近8成，平均每名客戶每2日使用1次。

貸款業務方面，該行零售銀行聯席主管冼迪雲指，貸款累積申請金額超過150億元，受「一口價」產品帶動，截至今年6月，貸款餘額按年有逾10倍增長。該行本月推出信用卡分期計劃，他表示，目前已收到過千名用戶申請，現時銀行資產質素良好，料受稅季帶動，下半年貸款增幅將勝於上半年。