網信辦：關鍵信息安保條例非針對外貿及境外上市企業

內地上周正式公布9月1日起實施《關鍵信息基礎設施安全保護條例》，列出包括公共通訊和訊息服務、金融及國防科技工業等重要行業及領域營運者之責任義務。國家網信辦副主任盛榮華周二(24日)指，長期以來積極支持網信企業依法依規融資發展，新條例並不是針對外貿以及境外上市而推出。

他強調，無論是那種類型的企業，無論在那裏上市，必需符合國家的法律法規，必需確保國家的網絡安全、關鍵訊息基礎設施的安全、個人訊息保護的安全等。今次條例是圍繞保障關鍵訊息基礎設施安全，維護網絡安全，且企業所有制的形式，並不作為關鍵訊息基礎設施認定的依據或條件。

工信部網絡安全管理局局長隋靜指，基礎電訊網絡、重要互聯網基礎設施等電訊行業網絡設施，本身既是關鍵訊息基礎設施，同時又為其他行業的關鍵訊息基礎設施提供網絡通信和信息服務，一旦遭到網絡攻擊和破壞，將會帶來嚴重的影響。

下一步，工信部將加快修訂《通信網絡安全防護管理辦法》，強化相關監督管理工作，特別是考慮到基礎電訊網絡在國家經濟社會活動中的極端重要性，以及公共通訊和訊息服務極高穩定性的要求，當局將嚴格規範對基礎電訊網絡的漏洞探測、滲透性測試活動。同時，做好優先保障和重點保障，將聯合有關部門加大資金投入、技術創新、人才培育，優先保障電訊行業關鍵訊息基礎設施安全運行。