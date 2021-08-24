富力地產「三條紅線」冀今年底部分達標

管理層指出，集團計劃每半年減債約100億至200億元人民幣(下同)，除物色新融資渠道外，亦會專注公司自身業務，包括賣樓和收款業務，以產生現金流幫助減債，但外圍因素難以控制，強調大方向仍以降總債務為主。

截至6月底止，上半年毛利率21.7%，集團預計，全年毛利率維持在約25至30%水平；集團又指，公司目前土地儲備達5,552萬平方米，可售貨值7,820億元，已足夠未來4至5年發展。

內地近日公布了限制房價跌幅的「限跌令」，董事長李思廉指出，集團未受到太大影響，因目前只有部分城市推行有關政策，加上集團減價大多為舊貨，公司庫存大部分為停車位、商舖，以去化為主，受到政府支持。

至於有指舊改項目禁止「大拆大建」，集團相信，目前政策是希望業界在城市更新行動中，不要在人口密集的城區大拆大建，如廣州的越秀區和荔灣區的舊改項目需較注意，而在天河、黃埔等則沒有太大影響，故集團舊改項目目標暫時不變。

值得留意的是，集團中期派息按年大減逾73%，管理層表示，派息需視乎短期現金流情況，暫時仍以安全為優先考慮，且在國內政策下，回款速度有所減慢，按揭指標亦收緊，希望股東「畀少少耐性」。