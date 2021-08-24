碧桂園：毛利率跌勢將延至明年中　「三道紅線」於後年達標

碧桂園上半年進帳2,349.3億元人民幣(下同)，毛利462.84億元，意味毛利率降至不足20%。

內地針對房企的財務指標設「三道紅線」，碧桂園目前只有剔除預收樓款的資產負債率仍未達標，於6月底為77%。總裁莫斌表示，目標在2023年中期之前把該指標降到70%以內，從而達到「三道紅線」全部達標。截至6月底，集團的總借貸規模為3,242.4億元。

碧桂園早年發展房地產以外的業務，莫斌表示，目前為止對建築機器人及農業等新業務的研發投入不超過60億元，之後的投入也會以產品研發為核心；相信明年建築機器人和千璽機器人餐廳會實現盈利，至於農業業務在正常發展階段。

莫續指，在研覆蓋施工大部分流程的建築機器人及智能產品有46款，其中18款已經投入商業化應用，28款進入工程測試。

對於內地最近提出「共同富裕」，莫斌表示，集團會做有良心、有社會責任感的陽光企業，積極投身於國家大政方針，按照國家安排及要求，企業能力及使命去做得更好。