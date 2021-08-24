平安好醫生：今明兩年重要投入期 維持2025年前收支平衡
2021年08月24日 18:34
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董事會主席兼首席執行官方蔚豪(中)；右為首席財務官葉瀾
中國互聯網醫療平台平安好醫生(01833)今年上半年，在成本和開支增加下，虧損按年擴大至8.79億元人民幣(下同)。該公司首席財務官葉瀾指出，今、明兩年是集團重要戰略投入期，上半年「投入比較可觀」，包括對企業健康管理、互聯網醫院、網上藥店等業務增加投資，短期將反映在虧損上，但強調投入與集團整體發展步伐一致，長遠會出現成效，維持於2024至2025年達收支平衡的目標。
董事會主席兼首席執行官方蔚豪指，過去較重視用戶數量增長，現時用戶基礎已增長至4億人。目前中國的新冠肺炎疫情平穩，新增用戶數目較去年初疫情高峰有所下降，但用戶增速仍較疫情前有提升。
他指出，未來着重提升服務質素，今年上半年圍繞客戶渠道、產品及醫療服務能力進行升級，包括拓展企業、金融機構及醫院客戶，並加強展開互聯網醫療整合，目前已有11家自建互聯網醫院，並已與205家醫院達成合作共建互聯網醫院平台的協議，為實體醫院對接的醫療流量推行普惠的互聯網醫療服務，並實現醫保的連接。
拓展海外市場方面，葉瀾指，集團東南亞地區的合資公司已在印尼市場累計註冊用戶逾1,300萬，已成為印尼市場第二大互聯網醫療平台。另亦與泰國龍頭企業達成合作，發展當地網上醫療健康服務。