南韓「反Google法」料獲批　400億元收入恐化水

全球針對科技巨頭的反壟斷愈演愈烈，南韓周二(24日)預計批准《電信商業法》修正案，禁止Google與蘋果公司(Apple Inc.)平台利用其壟斷優勢，向軟件開發商收取程式內購佣金。

據報，這一法案又被稱為「反Google法」，如果委員會最終批准，法案將在當地時間周三進行最終投票。這將是主要經濟體首次對科技巨頭採取此類限制，分析料可能會損害其利潤豐厚的收入來源。

蘋果公司和Google因為對使用旗下平台的軟件，收取高達30%的內購佣金，而飽受批評。根據去年發布的一份政府報告，Google Play應用商店2019年在南韓的收入接近6萬億韓圜(約400億港元)。自去年年中以來，南韓立法者開始質疑科技巨頭的佣金結構問題。

事實上，除了南韓外，歐盟去年提出了《數碼市場法案》，針對的是應用商店佣金。這些規則鎖定大型企業，但一些歐洲議員支持收緊規定，專門針對美國科技巨頭。

本月較早時在美國，3名參議員提出一項法案，對蘋果公司和Google等公司的應用商店進行限制，他們認為這些公司對市場控制過度。