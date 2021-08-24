柏傲莊III單日錄5宗取消交易　涉成交額8717萬元

上述取消交易個案有4個位於第8A座，包括31樓F室，實用面積473方呎，成交金額1,019.1萬元。另28樓B室，實用面積697方呎，當時以1,686.2萬元沽。還有51樓D室亦被取消交易，實用面積1,022方呎，原以2,651.8萬元售出。以及61樓F室，實用面積473方呎，原作價1,142.7萬元成交。

另一取消交易個案為第1A座11樓B室，實用面積998方呎，當時成交額2,217.5萬元。上述交易全部介乎於6月5日及24日期間，簽訂臨時買賣合約及買賣合約，並一同於8月20日顯示為交易終止。

連同早前錄得6宗終止買賣個案，該盤自公布拆卸重建後，已累錄11宗同類個案。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。