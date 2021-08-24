美股標指高開　瑞銀料明年底見5000點

美股周二早段向好，道指升52點，至35,388點；標指升7點，至4,487點；以科技股為主的納指漲49點，至14,992點。瑞銀財管最新報告預測，在企業盈利表現強勁的背景下，標指於年內有望升至4,600點；明年底更有望漲至5,000點水平。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele指出，美國企業盈利增長強勁，近期業績顯示有85%公司業績勝市場預期；企業銷售額的增長更高於成本上漲，使標指成分股公司的平均毛利率接近14%，為數十年來高位。再者，消費者及企業的需求仍然前景看俏，家庭儲蓄累積、就業市場的強勁復甦等均有利於消費表現；當前企業生產仍難以跟上需求，意味着需要更多的長期投資及重建庫存，繼續利好經濟增長。

隨着經濟復甦更為廣泛，瑞銀財管看好周期股表現，預料能源、金融等行業板塊將會跑出。Haefele認為，至少在未來一年內，企業盈利增長仍會保持強勁。

個股方面，雲服務及網絡安全公司CrowdStrike獲納入納斯達克100指數，8月26日生效，其股價漲6.4%。生物製藥公司Cara Therapeutics股價漲23.5%，該公司研發的慢性腎病痕癢症的治療藥劑，獲得美國食品及藥品管理局(FDA)許可。