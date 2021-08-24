破頂成交湧現！將軍澳MALIBU創二手標準戶新高價

市場破頂成交持續湧現，將軍澳MALIBU繼早前有一房戶呎價做出高位後，屋苑一個套三房單位近日以1,618萬元售出，創屋苑標準單位二手新高價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●大坑光明臺2座高層B室，實用面積約800方呎，三房連套房間隔，屋苑位處名校網，吸引新界區家長客洽購，以便子女在該區上學，最終以1,800萬元成交，呎價約22,500元。

●鰂魚涌康怡花園8月暫錄14宗成交，平均實用呎價約17,914元，屋苑E座中層1室，實用面積約685方呎，三房間隔，叫價1,380萬元，減價後以1,343.8萬元易手，呎價約19,618元。

●跑馬地雲地利台A座高層1室，實用面積約1,185方呎，三房連套房間隔，以3,438萬元連車位易手，呎價約29,013元。

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九龍

●長沙灣泓景臺7座高層F室，實用面積約737方呎，套三房間隔，換樓客搵樓多時，比較多個屋苑單位後，終決定以1,490萬元承接上址，呎價約20,217元。原業主於2009年4月斥資460萬元入市，現轉手帳面大賺約1,030萬元。

●長沙灣The Campton本月暫錄約12宗租賃成交，平均實用呎租約45元，項目中層C室，實用面積約477方呎，兩房間隔，成交月租2萬元，呎租約41.9元。原業主於2020年6月以893萬元購入單位，現享租金回報約2.7厘。

●牛池灣峻弦6座中層E室三房戶，實用面積約713方呎，外望山景，原先開價1,250萬元，減價85萬元或約6.8%，以1,165萬元沽出，呎價約16,339元，為屋苑本月首宗二手成交。

●紅磡半島豪庭1座高層G室，實用面積約653方呎，兩房間隔，以1,350萬元沽出，呎價約20,674元。屋苑本月暫錄3宗二手成交，現有約100個單位放售，叫價由738萬元起。

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新界

●沙田碧濤花園2期B座中層A室，實用面積約657方呎，三房連套房間隔，連車位成交價906萬元，呎價約13,790元。原業主於2010年以411萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約495萬元，升值約1.2倍。

●沙田欣廷軒1座中層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，以800萬元零議價成交，呎價約20,356元。

●馬鞍山翠擁華庭12座中層A室，實用面積約696方呎，三房連套房間隔，以903萬元易手，實用呎價約12,974元。原業主於2011年以432萬元購入單位，持貨10年帳面獲利約471萬元，升值約1.09倍。

●粉嶺碧湖花園2座中層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，成交價565萬元，實用呎價約12,812元。原業主於2013年以300萬元購入上址，持貨8年帳面獲利約265萬元。

●屯門金安大廈中層A室兩房單位，實用面積約292方呎，以410萬元沽，呎價約14,041元。買家為區內分支家庭，有感租樓即是替業主供樓，而且擔心通關後樓價會再上升，見單位有裝修，不用翻新即可入住，於是決定入市。

●將軍澳區本月暫錄約214宗二手交投，其中領都日前於單日連錄兩宗成交。當中2座右翼低層D室，實用面積約975方呎，四房連套房間隔，享內園景，以1,128萬元成交，呎價約11,569元。

●將軍澳MALIBU第3B座高層A室，實用面積約801方呎，三房連套房間隔，原開價1,650萬元，減價32萬元或約1.9%，以1,618萬元沽出，創屋苑標準單位二手新高價，呎價約20,200元。原業主持貨3年多辣招鬆綁轉售，帳面獲利約235.3萬元或約17%。

●荃灣韻濤居A座極高層7室，實用面積約570方呎，三房間隔，叫價850萬元，減價22萬元，以828萬元沽出，呎價約14,526元。單位2016年7月買入價約565萬元，至今升值263萬元或約46.5%。