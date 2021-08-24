港島南新盤公布價單　周六多個項目混戰

各區新盤空群而出，香港仔黃竹坑站項目揚海公布首張價單並推出120個單位應市，市區新盤利奧坊‧曦岸和天水圍大型新盤Wetland Seasons Bay亦加入戰團，分別加推單位於本周六(28日)銷售。市場購買力追捧各區一手項目，呎價及成交價亦創出項目新高。

●黃竹坑站揚海首批單位平均呎價30880元 入場費1079萬

資料顯示，首批單位包括16伙一房戶，實用面積均為341方呎、74伙兩房戶，實用面積由481至638方呎，及30伙三房戶，實用面積842至921方呎。入場單位為2A座10樓E室，實用面積341方呎，一房間隔，呎價約31,669元。

若與黃竹坑站第1期晉環的首批單位折實平均呎價29,689元相比，揚海首批單位呎價高約4%。

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，首批單位折實市值共約22.3億元，又指是次單位擁有較多向海景觀，形容開價是「開心啟航價」，預計最快下周可開賣。

●陳永傑：揚海開價有所折讓 屬起動價

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，揚海開價有驚喜，較同區二手呎價有約10%折讓，亦與毗鄰的香港仔黃竹坑站晉環首張價單價錢相若，但晉環4月開價至今CCL已有約4%升幅，反映是次揚海開價有所折讓，屬起動價。

陳預計，今次項目首批可全數沽清。近月股市波動令部分投資者棄股換樓，又指參考晉環買家，相信是次項目亦有不少老牌家族及名人有興趣入市。他料落成後實用呎租可達90元，租金回報約2.5至3厘。

●布少明：揚海將大受歡迎 料可沽清首批單位

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海首張價單屬「低價」，認為與類近新盤屋苑對比，該盤的第二批單位有好大的提價空間，又料項目將大受歡迎、沽清首批單位。

客源方面，布料該盤的投資者和用家比例為四六比。另外，本月一手成交料可達1,600宗，二手市況則約有5,200宗成交。惟他稱雖然近日二手交投有所放緩，但相信一手向隅客可以令交投有所回升

●THE HENLEY III已上載樓書 示範單位料本周開放

據樓書顯示，THE HENLEY III由第3A座及第3B座組成，樓層總數35層，標準樓層的一層有12個單位。項目單位間隔多元化，包括開放式至三房戶型，實用面積由229至778平方呎，最細的229方呎單位主要分布在第3A座及第3B座的F室，項目的關鍵日期為2022年4月30日。

發展商介紹THE HENLEY III的第3A座32樓A室，實用面積776方呎，屬三房一套連衣帽間間隔，設開放式廚房連接客飯廳，外連嵌入式露台。單位位處大單邊，坐北向南飽覽啟德體育園及維港景色。項目又邀請了香港著名藝術家巢鍚雄創作一個名為「MY HENLEY」的藝術雕塑，該藝術雕塑高逾2米，象徵啟德體育園的主場館，並將放置在住客會所內。

林續稱，THE HENLEY I至今累售293伙，套現約31.68億港元，平均折實呎價約28,405元，每個單位平均折實售價1,081.37萬元。由於目前啟德體育園仍在興建，準買家未必能體驗項目潛在景致，故會惜售項目部分向海單位，於2023年第三季待啟德體育園落成再推售。

●Wetland Seasons Bay周六推售312伙 折實售價472萬元起

是次價單以定價計市值近10億元。入場價單位為第3B座地下B6單位，實用面積279方呎，為一房間隔，連184方呎花園，以現金付款計劃計算，折實價496.08萬元。

另外，項目同時上載銷售安排第2號，於本周六(28日)推售312伙單位，當中300伙以價單形式發售，其餘12伙則以招標形式發售。以價單推售的單位涵蓋一房至三房間隔及特色戶，折實售價由472.36萬至986.97萬元，折實呎價由12,913至18,932元。

●旺角利奧坊‧曦岸周六推售10伙 折實售價由532萬元起

市區新盤市況熱鬧。恒基地產（00012）旗下的旺角利奧坊‧曦岸加推10伙於本周六(28日)發售，當中7伙為1房戶及3伙開放式單位，折實售價介乎532.09萬元至776.34萬元，折實呎價由24,091元至27,776元。

恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊．曦岸至今累售378伙，佔可發售單位416伙近91%，套現近24億元。整個利奧坊系列則累售1,257伙，佔可發售單位1331伙逾94%，套現逾73億元。

●維港滙II售出1伙三房戶 成交價2430萬元

●逸瓏灣8售四房戶創高價 呎價近1.9萬元

●啟德嘉峯匯三房戶1986萬沽出

●何文田皓畋四房戶4,465萬元售

●柏傲莊III單日錄5宗取消交易 涉成交額8717萬元

上述取消交易個案有4個位於第8A座，包括31樓F室，實用面積473方呎，成交金額1,019.1萬元。另28樓B室，實用面積697方呎，當時以1,686.2萬元沽。還有51樓D室亦被取消交易，實用面積1,022方呎，原以2,651.8萬元售出。以及61樓F室，實用面積473方呎，原作價1,142.7萬元成交。

另一取消交易個案為第1A座11樓B室，實用面積998方呎，當時成交額2,217.5萬元。上述交易全部介乎於6月5日及24日期間，簽訂臨時買賣合約及買賣合約，並一同於8月20日顯示為交易終止。

連同早前錄得6宗終止買賣個案，該盤自公布拆卸重建後，已累錄11宗同類個案。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。