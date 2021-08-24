港島南新盤公布價單 周六多個項目混戰
2021年08月24日 22:02
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各區新盤空群而出，香港仔黃竹坑站項目揚海公布首張價單並推出120個單位應市，市區新盤利奧坊‧曦岸和天水圍大型新盤Wetland Seasons Bay亦加入戰團，分別加推單位於本周六(28日)銷售。市場購買力追捧各區一手項目，呎價及成交價亦創出項目新高。
●黃竹坑站揚海首批單位平均呎價30880元 入場費1079萬
由信和置業(00083)、港鐵公司(00066)及嘉里建設(00683)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海周二(24日)公布首張價單，涉及120伙單位，涵蓋一房至三房單位，扣除最高折扣20%優惠，折實售價由1,079.92萬港元至3,085.13元，折實呎價由28,295至33,551元，折實平均呎價30,880元。
資料顯示，首批單位包括16伙一房戶，實用面積均為341方呎、74伙兩房戶，實用面積由481至638方呎，及30伙三房戶，實用面積842至921方呎。入場單位為2A座10樓E室，實用面積341方呎，一房間隔，呎價約31,669元。
若與黃竹坑站第1期晉環的首批單位折實平均呎價29,689元相比，揚海首批單位呎價高約4%。
嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，首批單位折實市值共約22.3億元，又指是次單位擁有較多向海景觀，形容開價是「開心啟航價」，預計最快下周可開賣。
●陳永傑：揚海開價有所折讓 屬起動價
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，揚海開價有驚喜，較同區二手呎價有約10%折讓，亦與毗鄰的香港仔黃竹坑站晉環首張價單價錢相若，但晉環4月開價至今CCL已有約4%升幅，反映是次揚海開價有所折讓，屬起動價。
陳預計，今次項目首批可全數沽清。近月股市波動令部分投資者棄股換樓，又指參考晉環買家，相信是次項目亦有不少老牌家族及名人有興趣入市。他料落成後實用呎租可達90元，租金回報約2.5至3厘。
●布少明：揚海將大受歡迎 料可沽清首批單位
美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海首張價單屬「低價」，認為與類近新盤屋苑對比，該盤的第二批單位有好大的提價空間，又料項目將大受歡迎、沽清首批單位。
客源方面，布料該盤的投資者和用家比例為四六比。另外，本月一手成交料可達1,600宗，二手市況則約有5,200宗成交。惟他稱雖然近日二手交投有所放緩，但相信一手向隅客可以令交投有所回升
●THE HENLEY III已上載樓書 示範單位料本周開放
市區新盤展開推盤攻勢。恒基地產(00012)旗下位於啟德的臨海項目THE HENLEY III積極部署開盤。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，周二(24日)已上載售樓說明書，料本周內開放示範單位，短時間內公布首張價單，首批將推出不少於整個項目404伙的兩成單位，料最快8月下旬或9月初進行首輪銷售。
據樓書顯示，THE HENLEY III由第3A座及第3B座組成，樓層總數35層，標準樓層的一層有12個單位。項目單位間隔多元化，包括開放式至三房戶型，實用面積由229至778平方呎，最細的229方呎單位主要分布在第3A座及第3B座的F室，項目的關鍵日期為2022年4月30日。
發展商介紹THE HENLEY III的第3A座32樓A室，實用面積776方呎，屬三房一套連衣帽間間隔，設開放式廚房連接客飯廳，外連嵌入式露台。單位位處大單邊，坐北向南飽覽啟德體育園及維港景色。項目又邀請了香港著名藝術家巢鍚雄創作一個名為「MY HENLEY」的藝術雕塑，該藝術雕塑高逾2米，象徵啟德體育園的主場館，並將放置在住客會所內。
林續稱，THE HENLEY I至今累售293伙，套現約31.68億港元，平均折實呎價約28,405元，每個單位平均折實售價1,081.37萬元。由於目前啟德體育園仍在興建，準買家未必能體驗項目潛在景致，故會惜售項目部分向海單位，於2023年第三季待啟德體育園落成再推售。
●Wetland Seasons Bay周六推售312伙 折實售價472萬元起
新鴻基地產(00016)發展的天水圍Wetland Seasons Bay第1期公布今日(24日)加推第5號價單，推出123伙應市，涵蓋一房至三房間隔，其中包括22伙特色單位。加推單位折實售價由496.08萬至838.2萬港元，折實呎價由13,744至18,932元，折實平均呎價15,176元，屬原價加推。
是次價單以定價計市值近10億元。入場價單位為第3B座地下B6單位，實用面積279方呎，為一房間隔，連184方呎花園，以現金付款計劃計算，折實價496.08萬元。
另外，項目同時上載銷售安排第2號，於本周六(28日)推售312伙單位，當中300伙以價單形式發售，其餘12伙則以招標形式發售。以價單推售的單位涵蓋一房至三房間隔及特色戶，折實售價由472.36萬至986.97萬元，折實呎價由12,913至18,932元。
●旺角利奧坊‧曦岸周六推售10伙 折實售價由532萬元起
市區新盤市況熱鬧。恒基地產（00012）旗下的旺角利奧坊‧曦岸加推10伙於本周六(28日)發售，當中7伙為1房戶及3伙開放式單位，折實售價介乎532.09萬元至776.34萬元，折實呎價由24,091元至27,776元。
恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊．曦岸至今累售378伙，佔可發售單位416伙近91%，套現近24億元。整個利奧坊系列則累售1,257伙，佔可發售單位1331伙逾94%，套現逾73億元。
●維港滙II售出1伙三房戶 成交價2430萬元
市區新盤承接力強。由信和置業(00083)及會德豐地產等5大發展商合作的西南九龍維港滙II，今日(24日)售出一伙。單位為2座28樓C室，三房間隔，實用面積797方呎，成交價2430.8萬元，呎價30,499元，創出同類型單位的新高記錄。
●逸瓏灣8售四房戶創高價 呎價近1.9萬元
一手新盤續錄成交。信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8剛售出1伙，為1座18樓A室，屬四房連兩套房間隔，實用面積1,238方呎，成交價2,351.94萬元，為項目新高；至於其呎價約18,998元，亦創屋苑分層標準戶新高。
●啟德嘉峯匯三房戶1986萬沽出
據一手銷售資訊網資料，嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯剛售出2A座22樓B室，三房連一套房間隔，實用面積765方呎，以1986.9萬港元售出，呎價約25,973元。
●何文田皓畋四房戶4,465萬元售
大額新盤續獲資金注入。據一手銷售資訊網資料，嘉里建設(00683)旗下何文田皓畋第10座15樓B室，實用面積1,300方呎，四房連一套房間隔，以4,465萬港元售出，呎價約34,346元。
●柏傲莊III單日錄5宗取消交易 涉成交額8717萬元
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III的取消交易個案陸續浮現。根據成交記錄冊資料，該盤於本月20日連錄5宗取消交易個案，涉及成交金額共約8,717.3萬元。
上述取消交易個案有4個位於第8A座，包括31樓F室，實用面積473方呎，成交金額1,019.1萬元。另28樓B室，實用面積697方呎，當時以1,686.2萬元沽。還有51樓D室亦被取消交易，實用面積1,022方呎，原以2,651.8萬元售出。以及61樓F室，實用面積473方呎，原作價1,142.7萬元成交。
另一取消交易個案為第1A座11樓B室，實用面積998方呎，當時成交額2,217.5萬元。上述交易全部介乎於6月5日及24日期間，簽訂臨時買賣合約及買賣合約，並一同於8月20日顯示為交易終止。
連同早前錄得6宗終止買賣個案，該盤自公布拆卸重建後，已累錄11宗同類個案。
發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。