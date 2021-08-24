購物旺季至貨物塞港口　傳舟山港重開解困

西方國家購物旺季將至，但全球貨運擁塞未解，大批「聖誕老人」及聖誕樹仍「滯留」內地浙江省，原因正是運費飛漲，加上海運延遲嚴重，恐怕由聖誕等到元旦都未能付運。當航運價格指數近來屢創新高之際，全球第3大的貨櫃港口寧波舟山港傳將恢復運作，或有望緩解困境。

外媒引述航運數據指出，日前因工人確診而局部停擺的寧波舟山港，目前已恢復船舶停靠作業。據了解，過去幾天至少有5艘貨櫃船在寧波港梅山碼頭停泊後離開。有航運公司指出，梅山港口快將全面恢復。

寧波舟山港為內地向歐美市場出口家具、家居用品、玩具和汽車零件等商品的重要港口，在舟山港7個貨櫃碼頭中，梅山碼頭佔該港口貨櫃吞吐量大約4分之1，規模最大。早前有許多貨櫃船被迫分流到其他港口載貨，塞船狀況也因此蔓延到上海、廈門、香港等地港口。其連帶效應還不止於此，更進一步加劇整個亞洲到歐洲和跨太平洋航線的港口擁塞，減緩貨運周期，並衝擊沃爾瑪及亞馬遜等零售巨擘，以至家庭經營的小商店。

尤其是貨運危機正好面臨年底購物旺季，急需補貨的商戶恐面臨交貨期延遲和運輸成本高漲兩大難題。浙江省義烏市仍為全球最大的聖誕商品集散地，每年供應全球3分之2的聖誕商品，但今年仍有數百萬件聖誕商品積壓在倉庫。有企業負責人表示，運費太貴，甚至「仲貴過件貨」。惟有租用倉庫來堆放因出貨延遲而堆積如山的聖誕樹，倉庫中還長住了至少3成的聖誕玩具。

美國大型零售商已因運能供不應求而自行租船運貨，而非支付自年初以來已翻漲約三倍的運費。沃爾瑪表示，已租下貨輪運送來自亞洲的進口商品，而家得寶（Home Depot）6月時表示已為包下貨輪運貨。

除了現成商品，隨着經濟復甦，企業對煤炭和鐵礦石等原材料的需求激增，加上疫情導致可用的船舶數量減少，加劇貨輪供應緊張問題，定價的話語權全握在船舶供應商手上。

海運運輸成本指標波羅的海乾散貨指數（BDI）連續11日上漲，飆至11年來最高。根據波羅的海交易所數據，海岬型散貨船的運價上漲至50,708美元，為2014年後新高，且期貨價格預持續看漲。

業界直言，現時可肯定運費增加是結構性及長期趨勢。證券公司Pareto航運分析師Eirik Haavaldsen指，只要大宗商品市場仍舊強勁，運價就可能維持強勢。隨着北半球即將迎來冬季，煤炭進口量料增，下半年運費勢再向上。

事實上，供應鏈危機料進一步蔓延！受Delta變種病毒拖累，包括意法半導體及英飛淩的兩家汽車晶片供應巨頭，須被迫關閉馬來西亞的工廠，並可能加劇近期半導體及其他組件短缺的問題。另一方面，國際半導體產業協會（SEMI）公布7月份最新北美半導體出貨報告，設備製造商出貨金額較上月提升4.5%至38.6億美元，連續第7個月創新高。

近年東南亞國家成為晶片的測試和封裝中心，佔全球產業鏈的27%，馬國佔其中的接近一半。據報，目前意法半導體及英飛淩已關閉當地廠房。金融數據機構HIS指出，封裝和測試業務較高度自動化的晶片製造業需要更多的人手，亦是較容易受疫情影響的原因，故東南亞此輪疫情將直接加劇全球晶片短缺的問題。

事實上，日產和通用汽車近期亦發出警告指，由於馬來西亞的疫情，零件短缺的情況正進一步加劇。早前市場亦預測，今年晶片短缺將為汽車製造商帶來超過1,000億美元的生產損失，而最終損害的程度將可能取決於馬來西亞等國政府的抗疫能力。

反觀北美地區則見改善迹象。SEMI公布7月北美半導體設備製造商的出貨數字，出貨金額優於往常月份。該公司全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，整體市場對半導體製造供應鏈的產能需求不斷提升，顯示半導體設備是推動全球數碼轉型關鍵的角色。

惟亦有業界人士警告，指當前不斷增加的庫存，不一定準確反映實際的晶片需求。例如一些汽車製造商轉換策略，擴大晶片庫存以備應付未來供應鏈干擾的不時之需。若日後晶片供應再次超越需求時，過剩庫存將會推跌晶片價格。