面對美新要求　中國申請赴美上市公司在文件中加入新內容

外國傳媒報道，美國證券交易委員會(SEC)正推動擬赴美上市的中國公司全面披露國內政治和監管風險，為此，一些公司慢慢開始設法應對SEC愈來愈多詳細的提問。

一家尋求在美國上市籌資2,000萬美元的山茶籽油生產商周一(23日)更新了申請文件，以詳細說明離岸公司結構及「可變利益實體(VIE)」。一家周一提交紐約上市申請的電子零組件銷售商稱，絕大部分業務通過在中國的子公司和VIE進行。

繼中國於7月宣布將修改公司海外上市監管規定，可能影響到VIE架構以來，這種常被企業用來規避外資持股限制的結構就受到了SEC審視。

Huake Holding Biology Co.與拍明芯城尋求的首次公開募股(IPO)規模雖小，但他們的申請文件有助於人們了解銀行人士與律師在如何應對SEC的要求。目前尚不清楚這些額外提供的信息是否有助於滿足SEC最新要求。

拍明芯城稱，其「因中國法律法規的解釋和適用存在不確定性而面臨風險。」Huake在更新文件中表示，投資者買的不是名為「Aokai Fa」的VIE的股票，而是通過「一系列合同協議」控制並從該公司獲得經濟利益的實體的股票。

Huake還提到了監管衝擊，「最近中國政府幾乎沒有提前通知就發起一系列監管行動和聲明，對在中國的業務營運進行監管，包括打擊證券市場非法活動，加強對中國公司以可變利益實體架構赴海外上市的監管，並採取新措施擴大網絡安全審查範圍，擴大反壟斷執法力度。」

生鮮和健康產品零售商樂活的納斯達克上市申請文件也有類似變化。該公司在8月18日提交的文件中披露，其在開曼群島註冊成立，自身沒有「重大業務」。