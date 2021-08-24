【產經評論】美元爛透近黃昏　華伺機破曉突圍

美國自2008年金融海嘯後，一直靠透支美元信用來維持金融霸權，疫情下更無底線放任印鈔，至今美元未倒，只因在美國主導的貨幣鬥爛遊戲中，全球資金別無選擇繼續持有利息微乎其微的美債，變相向美國經濟輸血。不過，如今中美爭霸既無回頭路，疫情也讓中國凸顯體制優勢，可配合強監管和持續開放金融市場等完善市場機制舉措，並積極推進創新科技，全面提升人民幣資產品質，冀能藉高質量經濟吸引資金，以打破這個爛局，奪取國際話語權！

如無意外，美國截至9月底止財政年度赤字將突破3萬億美元，佔國內生產總值（GDP）比重超過13%，是1945年來第二高；公共債務料達23萬億美元，佔美國GDP的103%，令美元價值受質疑。這說明為何毫無抵押品支持的虛擬貨幣「一哥」比特幣，面對監管風險仍可獲資金青睞，更甚是有中美洲國家將其定位為與美元同級的法定貨幣，皆因如今連被視為最可靠的國際儲備貨幣美元信用都大不如前，銀紙氾濫，已不再值錢。

小國也看到的風險，中國怎不知！然而，若中國有意擺脫美元，就必先進行內部反壟斷及強監管，修身後始能平天下，短期陣痛雖促使更多資金流向美元資產，支持美股盛宴，但眼前美國經濟只屬虛浮，主要靠拜登政府放水催谷及全球資金氾濫釀成的資產泡沫，當中國經濟完成自我調整，重拾高質量增長後，資金自會棄虛轉實，回流中國。

事實上，如今各國都在積極推動去美元化，連美資也內訌！雖然不少美資口口聲聲批評中國監管風暴，但諸如美國「女股神」伍德旗下基金沽清中概股沒多天後又增持，在在說明還是放不下充滿機遇的中國市場。任憑拜登政府如何高舉反華旗幟，也阻不了這班「利」字當頭的美國金融界來華搲銀。新債王也不諱言，美國若繼續任由債務瘋狂增長，最終必自食苦果。

說到底，一國的貨幣表現離不開經濟。拜登政府要搞美國製造，惟美國人向來不愛勞動，焉能成就？美國雖掌握高端技術，但若大前提是與中國脫鈎，效益將大打折扣，既要與中國爭利，還可能失去14億人口商機，美資怎會不懂計數？

中美要是繼續交惡，互相制裁不斷升級，搞圍堵甚至擦槍走火也在所不惜，或是促進良性競爭，為人為己共謀福祉，實乃拜登政府短期內必要想通的問題。可刻下時間不多了，只要疫情告一段落，財策與幣策正常化，經濟強弱必將互見，美元霸權是否永垂不朽？等着瞧吧！