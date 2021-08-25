東方日報B1：美資分化　大摩撐美元　女股神翻兜中概股

作為全球第二大經濟體的中國，近期正面對新冠肺炎感染率增加、經濟增長放緩和違約風險上升等問題。摩根士丹利策略師表示，這將推動美元趨強並提振美元貿易加權匯率指數，惟同時，上述推升美元的因素亦有助人民幣穩定在狹窄交易區間內，變相限制美元的反彈程度。

基於人民幣為美元貿易加權匯率指數中的重要組成部分，其匯價跌將牽動其他發展中國家的貨幣產生溢出效應。早前富國銀行警告，有交易員在權衡中國近期監管風險和對經濟增長擔憂後，預計未來數周人民幣或跌達2%。摩根大通策略師預期，美元趨強下，人民幣年底將小幅貶值。摩根士丹利稱，若人民幣大幅貶值，即美元上漲將告尾聲。

事實上，人民幣今年上漲0.7%，仍是兌美元表現第二好的新興市場貨幣。摩根士丹利策略師表示，雖然中國目前的困境反映當地風險相對較高，但中國國際收支狀況仍保持強勁，加上當局或更願意保持人民幣於相對平穩的水平，以穩定市場情緒，估計人民幣的表現將繼續較大多數非美貨幣為佳。

市場憂慮美元能否「坐穩」世界主要儲備貨幣寶座，有華爾街「新債王」之稱的岡拉克(Jeffrey Gundlach)指，美國現行的經濟政策像根本不在乎美元失去全球儲備貨幣地位，其債務瘋狂增長，勢令美元在未來幾年貶值。若情況持續，美元全球霸主地位恐被中國超越。

他指，美國經濟反彈下不少消費「捨美投華」，更直言中國想成為全球參與者的態度無可置疑，惟需在全球儲備貨幣上取得更大話語權。同時，有經濟學家估計，中國最快將於2028年成為全球最大經濟體。

對於今年底和明年上半年可能面對的經濟波動風險，中國宏觀經濟研究院王昌林和郭麗巖在官媒撰文稱，中國需加強財政支撐作用，展望下半年宏觀政策要更加積極主動發力，做好跨周期調節，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，激發和釋放更為強勁的內生動力，保持經濟運行在合理區間。

匯價方面，由官方開出的人民幣中間價上調164點子，至6.4805兌每美元，創一周新高，帶動在岸人民幣收市升124點子，報6.4778；離岸價高見6.476。交易員解釋，主因美國採購經理指數(PMI)疲弱及變種病毒Delta蔓延，削弱市場對聯儲局提前收緊政策的預期。

中國人民銀行表示，要進一步加強政策研究儲備，加快推進制訂《金融穩定法》，加強金融法治和基礎設施建設，並處理好穩增長和防風險的關係，鞏固經濟恢復向好勢頭，以經濟高質量發展化解系統性金融風險。

另方面，恒生指數周二高開319點後，乘着科網股的報復式反彈升勢如虹，抵銷銀行及公用等傳統板塊下跌的影響，收市競價時段抽高，最終以全日最高25,727點收市，升618點或2.46%；國企指數重上9,000點關，收報9,098點，升283點或3.21%。

券商野村認為，京東次季業績穩健，惟社區團購為主的新業務虧損較預期高，其綜合營業利潤率較預期低，下調其目標價6.57%至341元，維持「買入」評級。該行又引述管理層預計，本季收入將按年增長最少20%，符該行預測，比國家統計局公布的7月電商市場增長數據更強勁。

野村又降京東物流目標價5.71%至33元，但相信上半年毛利率按年下降逾9.2個百分點，乃因去年基數較高，以及持續產能擴張所致。該行引述管理層承諾將在產能擴張方面投資，搶佔集成供應鏈物流市場的份額。

內地接二連三的行業整治，不但拖累大市持續低迷，更惹來歐美財金名人輪流炮轟中資股「買唔過」。不過，國際指數公司MSCI明晟主席兼行政總裁Henry Fernandez認為，中國股市每隔3至4年便會出現因監管風波而承壓的情況，之後總能擺脫監管整頓憂慮，並再創新高。

他又指，其他新興市場都會都面臨同樣的危機，印度和墨西哥的市場有時也會因政府的行動而被認為「買唔過」。過去內地科技行業被市場認為缺乏監管，現時當局便正在處理有關問題，而西方對科技企業也有監管。