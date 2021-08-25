高銀預警再錄年度虧損　兩年恐蝕88億

不僅如此，業績差劣的高銀被德意志信託(香港)入稟百慕達最高法院提呈清盤的官司一直延宕至今，出售保理業務的交易也多次被買家以需要更多時間進行盡職審查為由押後，前景可謂烏雲密布。

高銀深陷財困早有先兆，事關該公司在過去10個完整財政年度，也就是2010年7月1日至2020年6月30日期間，來自經營業務之現金流量淨額多達8個財年是負數。一間公司的列帳盈利通常不會百分之百是現金，扣除若干非現金項目後，就能大致得出其日常業務的現金流生成能力。

就高銀而言，期內經營業務現金流量淨額累計為負260億元以上，足足有7個財年出現投資物業公平值收益大部分甚至超額抵銷除稅前溢利的情況。

雪上加霜的是，大本營九龍灣高銀金融國際中心被債權人賣走後，該公司喪失數以億元計的租金收入。去年12月31日，高銀的現金及現金等值以及已抵押銀行存款僅剩1,650萬元左右，半年間顯著減少55.8%，同日計息銀行及其他借貸卻接近20億元，足以證明該公司現金流量嚴重不足，難怪證券界直言該企難以看好。

高銀股價近期持續於低位徘徊，即使周二(24日)港股大市顯著反彈，其股價持續低迷，收0.3元無升跌。高銀2008年底透過借殼「廣益國際」上市，翌年6月25日開始在聯交所買賣時改為現稱至今，以事前一日收報0.65元計算，再計及2013年6月公司曾進行10供11股每股供1.07元，若股民從公司改名起持有該股一直沒有沽貨，可謂「一殼眼淚」。