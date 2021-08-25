美股強勢！標指收市創新高　納指首次升穿15000

美國股市周二(24日)做好，市場預期疫情可能會影響聯儲局落實縮減行動的時間。道指收報35,366點，升30點或0.09%；標指收報4,486點，升6點或0.15%，創收市新高；納指收報15,019點，升77點或0.52%，亦創收市新高，史上首次突破15000點關收市。

投資者等待聯儲局央行年會召開，當局可能會詳細闡述其縮減每月1200億美元債券購買行動的計劃。聯儲局主席鮑威爾將於周五發表會議主旨講話。根據以往經驗，市場普遍預期鮑威爾屆時或將為縮減債券購買規模的時點和方式提供線索。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，市場由之前預期聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole年會上立場偏鷹，轉向預期疫情惡化可能會延遲聯儲局對於減縮行動的時間表。

不過，另有分析人士指出，假如鮑威爾就縮減購債發出明確信號，這可能給美股帶來下行壓力。有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創始人兼首席執行官岡拉克暗示，在聯儲即將開始縮減購債規模之際，投資者謹慎投資美國股市可能是明智之舉。

另外，市場對於企業盈利表現感到滿意。瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele指出，美國企業盈利增長強勁，近期業績顯示有85%公司業績勝市場預期；企業銷售額的增長更高於成本上漲，使標指成分股公司的平均毛利率接近14%，為數十年來高位。

Haefele指，再者，消費者及企業的需求仍然前景看俏，家庭儲蓄累積、就業市場的強勁復甦等均有利於消費表現；當前企業生產仍難以跟上需求，意味着需要更多的長期投資及重建庫存，繼續利好經濟增長。

隨着經濟復甦更為廣泛，瑞銀財管看好周期股表現，預料能源、金融等行業板塊將會跑出。Haefele認為，至少在未來一年內，企業盈利增長仍會保持強勁。

個股方面，雲服務及網絡安全公司CrowdStrike獲納入納斯達克100指數，8月26日生效，其股價漲8.07%，收報265.63美元。

生物製藥公司Cara Therapeutics股價早段曾急升逾27%，收市漲4.2%，該公司研發的慢性腎病痕癢症的治療藥劑，獲得美國食品及藥品管理局(FDA)許可。