鄭勤龍：短線宜獲利止賺　待調整再入市

從卦象顯示，恒指走勢正處於《水地比》變《地澤臨》之中。在易經中，「水」性向下流，而「澤」則為地勢最低處，今「比」卦帶有「水」的元素，而「臨」卦則帶有「澤」的元素，若將其意象融入於股市的預測上，便可預示恒指在短期內的反彈空間或相當有限。

承接上周預示恒指短線下行，待轉勢可考慮入市吸納優質股的《天風姤》變《乾為天》卦，恒指上周三(18日)在25,800點開市，隨後大市連日回吐至24,581點才見底回升，本周恒指繼續反彈，周二(24日)大市上升了618點，收報25,727點，可說是應驗了預示恒指走勢或將面臨下行壓力的「姤」卦和趕絕陰氣及有利大市隨後反彈的「乾為天」卦象。

「比」卦為水滋潤大地之象，然而按序卦傳的排序來說，繼「比」卦之後便是「小畜」卦，《序卦傳》曰：「比必有所畜，故受之以小畜。」大意是指，農作物的生長過程，是要按部就班的，若然過急必然會帶來反效果。

「臨」卦雖有君臨天下，陽氣上升之勢，然而因其大象為「震」卦，有地臨澤淵之象，引申為根基不穩，因此，大市在建立上升趨勢之前或仍需要一些時間消化。綜合了卦象和基本分析，較短線的投資者，若有斬獲或可趁升勢止賺，然後待大市再稍有回落時再重新部署。

玄學金融家 鄭勤龍