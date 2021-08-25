陳錦興：京東集團績佳可吼

值得一提的是，京東在新業務社區團購方面的表現相當不俗。其團購品牌京喜拼拼第二季日均訂單量、GMV均擴大3倍，活躍用戶增速更快，顯示京東在供應鏈和物流能力上，更能增強用戶體驗及吸引新客戶，較燒錢補貼更有效。估計京東的團購業務有能力在激烈的市場競爭中跑出。

雖然科技股的監管環境仍不明朗，但京東股價已有充分調整，其第二季度業績亦具說服力，有能力在較嚴厲的監管環境下保持良好增長。技術走勢而言，240港元初步靠穩，短線可借助業績再建立升勢，建議256元吸納，向上阻力位為310元，向下支持位為230元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)