陳錦興：京東集團績佳可吼
2021年08月25日 07:30
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經過一輪拋售，科技股的跌勢有望喘穩，走勢亦變得分化，業績佳及監管風險相對低的個股可望持續反彈。京東(09618)第二季業績較預期好，內地加強監管平台企業未見對京東有很大影響。京東股價隨科技指數調整，由歷史高位420港元計，回落幅度已達43%，相信已消化大部分負面因素，短線可借助業績及市場氣氛改善而回升。
京東第二季度的非公認會計準則純利按年跌22%，至46億元人民幣(下同），主要受京東物流(02618)虧損擴大拖累。季內，京東收入達2,538億元，按年增加26.2%。其中京東零售收入為2,325億元，升幅為22.7%。另一個亮點為京東年度活躍用戶數急升至逾5.3億，次季淨增約3,200萬，為歷來單季最多。整體上，業績較預期理想，反映京東業務模式受監管風險的影響不若想像中大。
值得一提的是，京東在新業務社區團購方面的表現相當不俗。其團購品牌京喜拼拼第二季日均訂單量、GMV均擴大3倍，活躍用戶增速更快，顯示京東在供應鏈和物流能力上，更能增強用戶體驗及吸引新客戶，較燒錢補貼更有效。估計京東的團購業務有能力在激烈的市場競爭中跑出。
雖然科技股的監管環境仍不明朗，但京東股價已有充分調整，其第二季度業績亦具說服力，有能力在較嚴厲的監管環境下保持良好增長。技術走勢而言，240港元初步靠穩，短線可借助業績再建立升勢，建議256元吸納，向上阻力位為310元，向下支持位為230元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)