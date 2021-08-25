強積金8月人均蝕3235元　股市調整趁機調倉？

中概股正經歷監管風波，中港股市8月份持續頹勢，晨星(亞洲)截至8月19日的數據顯示，8月整體強積金回報平均跌0.81%，連跌3月。其中，中國及大中華股票與香港股票組別月內跌幅最多，分別跌4.01及3.22%，表現跑輸。

專家指，港科技股受中概股監管消息影響，預期監管風波至少延續一年，而且市場擔心聯儲局提早收水，觀乎美股估值高，籲投資者降低累算權益的持股比例，但同時每月供款可適度趁低吸納中港股票。

按積金局截至今年3月底止，強積金資產總值約1.16萬億元(未計入其後新供款)。單計8月，平均每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面蝕約3,235元；然而，以首8個月計算，整體強積金回報累升2.05%，平均每名打工仔帳面賺8,189元。

在眾多強積金基金中，8月錄得升幅的股票類別為歐洲股票、美國股票及日本股票，三者升幅不足1%，分別升0.61、0.3及0.16%；而表現最差是中港股票，中國及大中華股票跌4.01%，香港股票跌3.22%；在過去兩個月間，兩類別的跌幅超過10%，分別跌13.97及12.83%；變種病毒繼續衝擊亞洲地區，亞太區股票(不包括日本)及亞洲股票(不包括日本)跌幅也分別達2.65及2.46%。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示港股市況較弱勢，主要受中概股監管風波拖累，受影響的科技、教育股等業務集中在國內，他預料監管格局包涵政治意味，至少會延續一年。

美股及環球股市勢頭不錯，不過他認為市場存在隱憂，且正在觀望本周的Jackson Hole央行年會，加上下月議息或會預示收水，因此在美股估值居高不下之際，投資者不宜太進取。對於持有一大筆累算權益的投資者，不適宜增持中港股市，如需重新調配資產，則5成放在股市，5成債券。當經濟強勁時股票可受惠，但一旦聯儲局提早收水或經濟不好時，債券變相可彌補股票的損失。

至於強積金的每月供款，由於金額較少，不妨趁低吸納中港股，享受平均成本法，考慮將股票資產分為50%新興市場，包括中港股，另外50%為環球股票。對於一年內退休的人士，他勸籲要密切留意大市，可將50%放在正在上升的環球股票，另外一半為貨幣及債券基金。