納指首破15000點　油價續揚

●美匯指數報92.91；港匯見7.7879；離岸人民幣(CNH)報6.4698；美元兌日圓處109.73；歐元企1.1753，英鎊見1.3725。金價報1,802美元。布油報70.43美元，紐油見67.58美元。比特幣跌至4.78萬美元。道指期貨變動不大。

●影片分享網站TikTok及電商平台Shopify宣布開展電商合作，未來數周內將於TikTok測試電商功能。

●外媒引述消息指，花旗集團有望獲得監管部門的批准，讓客戶買賣芝商所(CME)的比特幣期貨。

●美國國會眾議院以220對212票，通過採用總統拜登已經表態支持的3.5萬億美元預算開支議案藍本，令該議案進入細節討論階段。

●美銀：踏入秋季，市場「脆弱性」衝擊風險正在上升。

●外媒報道，諾貝爾化學獎得主、「鋰電池之父」吉野彰(Akira Yoshino)表示，蘋果公司(Apple Inc.)要想在2025年之前推出Apple Car電動車，相信今年底之前將會發布一些相關內容。

●港股ADR指數收報25,906點，升179點或0.69%。

●即月恒生指數夜期收報25,736點，升98點，高水8點，成交18,415張。

●紐約10月期油收報每桶67.54美元，升1.9美元或2.89%；布蘭特10月期油收報每桶71.05美元，升2.3美元或3.34%。

●紐約12月期金收報每安士1,808.5美元，升0.1%，創近三周收市新高，企穩1,800美元水平。

●英國富時100指數收報7,125點，升16點或0.24%；法國CAC指數收報6,664點，跌18點或0.28%；德國DAX指數收報15,905點，升53點或0.33%。

●國際貨幣基金組織(IMF)宣布，中國人民銀行副行長李波於8月23日正式出任IMF副總裁一職，將負責該機構關於全球約90個國家的工作以及廣泛政策問題方面的工作。

●《富爸爸》作者：比特幣和白銀是最好投資。

●官媒：用更宏觀視野看待房地產調控，不能玩數字遊戲。