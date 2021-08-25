工銀國際：內地環境衞生行業潛力大

工銀國際發表2021年下半年環保行業市場展望指出，在「十四五」(第14個5年)規劃的指引，更多的分類工作和政府增加外判環境衞生服務至有經驗服務商的趨勢，將有助環境衞生板塊的發展。

國家發改委和住建部於2021年上半年共同發布了「關於進一步推進生活垃圾分類工作的若干意見」，定下了「十四五」規劃完結時，全國城市生活垃圾回收利用率要達到35%的目標。另外，政府也發布了「十四五城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃」，重點提升垃圾分類機制和分類收運能力。這些政策都集中在減少垃圾棄置量以幫助解決空氣污染的問題，與碳中和的主題一致。

這些政策指引將會帶來更多的分類工作和增加政府外判環境衞生服務至有經驗的服務商的趨勢。根據微信公眾號環境司南的資料，2020年中國環境衞生服務行業項目年化服務費增加21%至688億元人民幣，2021年首季度中國環境衞生服務行業項目年化服務費增加17%至165億元人民幣。新增的需求和市場化的趨勢顯示服務商能在市場上獲取更多環境衞生服務項目。

此外，「十四五」規劃也第一次對垃圾分類收運能力提出了明確目標。截至2020年底，中國每日有50萬噸的垃圾分類收運能力。新規劃目標在「十四五」期間新增每日20萬噸的垃圾分類收運能力，這對應着2020至2025年垃圾分類收運能力7%的年複合增長率。

截至2020年底，中國每日有58萬噸天的垃圾發電營運能力，對應的焚燒比率是45%。「十四五城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃」中也對「十四五」完結時的焚燒營運能力定下了每日80萬噸的明確目標，而地方政府也都發放了各自的垃圾發電中、長期專項規劃以定下發展計劃。

另外，政府發布了「關於土地閒置費、城鎮垃圾處理費劃轉有關征管事項目的公告」，這也為生活垃圾收費機制的實施奠下基石，以轉移地方政府在垃圾發電項目的財政負擔到居民身上。市場上仍然比較擔心新垃圾發電項目的競價機制，預計2021年下半年將有更多政策細節發放出來。

另一方面，政府也印發了「關於十四五大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見」，一方面定下了「十四五」規劃完結時新增大宗固廢綜合利用率60%的目標，另一方面也要求存量大宗固廢有序減少。

發改委和住建部於2021年上半年共同印發了「十四五城鎮污水處理及資源化利用發展規劃」，定下2025年時達到70%的城市污水收集率和95%縣城污水處理率的目標。此外，政策也明確指定全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上。

與「十三五」對比，「十四五」規劃刪減了一些指標，如城市污水處理率和提標改造能力目標。然而，政策給予了更多在再生水利用方面的指引，顯示了營運商提升營運能力的空間。

工銀國際