陳樂怡：醫藥研發股不妨擇優低吸

醫療板塊早前受資金避險、帶量採購消息打擊，雖然暫時未見資金重新一鼓作氣湧進醫療板塊，但個別優質醫藥研發服務供應商的政策風險可控，值得回調時買進。其中，藥明生物中期經調整盈利增長1.7倍，優於市場預期；而且手頭訂單充裕，疫情相關項目、疫苗長期CMO合約，以及公司在非疫情項目的市場份額亦有提升，推動到未完成服務訂單增長25.2%至72.29億美元，再次鞏固投資者信心。

至於股價波動性較大的太陽能玻璃，龍頭股估值不低，短線不排除股價跟隨碳中和主題向上，但投資者宜留意，市場開始關注未來產能過剩，以至龍頭提價空間，中線盈利能否維持高速增長或有疑問。

展望港股後市，人行降準預期升溫，有助支持中港股市。然而，港股對外圍市況的敏感度較高，市場聚焦Jackson Hole央行年會，以尋求美國聯儲局收水步伐的線索。此外，中國監管風險短期內難以平息，再加上近期港匯偏弱，港股反彈空間有限，恒指料於26,000點見阻力。

市場對於環保相關的投資主題興趣加強，公司料會逐步得到注視。2021財年預測市盈率為4.4倍，處過去5年區間底部，股息率6.9厘。該股向上阻力位6.3元，支持位為4.7元。

獨立股評人 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)