港股倒跌　騰訊及阿里回軟　金山軟件急瀉

港股早段再升254點，惟恒生指數逼近兩萬六關即遇阻，暫倒跌過百點回落至25,600點水平。國企指數倒跌40點，科技指數早段逾200點升幅亦全數蒸發，主板成交650億港元。

大型科網股個別發展，騰訊開市逾4%全蒸發，暫倒跌0.3%；阿里巴巴倒跌0.7%；小米集團跌1.6%；美團升幅收窄至1%。獲「女股神」加持的京東集團升幅收窄至3.9%。業績遠遜預期的金山軟件急瀉24%。

【09:20】港股持續反彈 騰訊漲4% 京東再飆半成

港股連日反彈，恒生指數開市升202點或0.79%，報25,930點；國企指數高開92點或1.01%，報9,190點；科技指數升163點或2.54%，報6,609點。

在美國上市的中概股報復式反彈，大型科網股升勢持續。騰訊飆4.1%報491.6港元；美團升4.5%報231.8元；阿里巴巴升2.6%報170.8元；小米集團升1.8%報25.7元。昨日急升的京東集團飆5.3%報295元。

其他藍籌股個別發展，藥明生物績後連日做好，開市再飆3.9%。油價續彈，中國石油及中國海洋石油升1.6%及0.6%。安踏體育回吐3%，是表現最差藍籌。

金融股以香港交易所升近1%表現較佳；友邦保險無起跌；滙豐控股跌0.6%；建設銀行跌0.9%；中國平安跌1.8%。