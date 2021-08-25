李偉傑：創興銀行私有化作價合理　股東套現好機會

筆者認為，撇除該股自5月份公布私有化後帶來的短線反彈外，該股股價由2015年第4季開始一直徘徊在15元水平，去年股價更曾低見8.4元水平，股份流通性及成交量長期偏低。今次越秀企業(集團)以註銷價20.80元私有化創興銀行，在銀碼上具吸引力，小股東能以較好的價格套現，相信私有化計劃值得接納。

事實上，創興銀行先後在2015年和2018年進行供股，首次供股價爲每股17.05元，第2次為每股14.26元，獨立股東於第2次供股中之認購水平並不活躍，自第2次供股完成以來，股價一直低於供股認購價，是次註銷價較2次供股的發行價分別高出22%及45.9%。

以創興銀行過往股價和交投量來看，兩者均長期偏低，股價有一段較長時間低於11元，計劃公布停牌前30個交易日平均股價約為每股10.03元，按每股20.80元的註銷價計算，溢價約為107.4%。

更為重要的是，越秀集團已表明不會提高註銷價或股份獎勵要約價，若計劃失效或建議失效，中短期內出現高於註銷價每股20.8元的變現機會可能性不大。過往經驗假若私有化失敗股份，股價可迅速回吐至公布私有化建議之前，以公布私有化前30個交易日平均股價為每股10.03元，私有化失敗的話，股價隨時有機會被腰斬。

同時，創興銀行亦表明，根據戰略計劃，將加快內地和香港多項業務的布局和提升，如創興銀行2020年報所披露，該行計劃於中國內地成立一間全資附屬公司，以提升其作為全國性銀行的地位，因此，中短期內仍需要持續投入大量資金，為擴展業務及長期增長提供資本，意味需要大量的資本補充。假若發行新股進行股權融資，會攤薄創興銀行的資產淨值和每股盈利，自必對股價構成壓力。

綜合而言，筆者相信，投資創興銀行的投資者原意是長線持有，然而，該股5年來，其成交量一直偏低，且資金成本一向不低，相信即使長線投資者的耐性亦會磨損。雖然現時股價徘徊在20.6水平，距離私有化作價20.8相差少許，建議投資者可考慮套現或者於本月30日舉行法院會議及股東特別大會上接納私有化交易。