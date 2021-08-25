騰訊獲准收購動漫公司　監管風暴踏入尾聲？

不過值得一提的是，騰訊較早增加500億元人民幣，啟動「共同富裕專項計劃」，並深入結合自身的數字和科技能力，在諸如鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域提供持續助力。過去4個月，騰訊已連續規劃投入1,000億元人民幣資金。如果騰訊是在「上繳」後，業務才獲得寬鬆處理，投資者需要顧及相風因素及風險。