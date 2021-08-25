騰訊獲准收購動漫公司 監管風暴踏入尾聲？
2021年08月25日 10:43
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中國市場監管總局無條件批准騰訊(00700)收購天津動漫堂藝術發展有限公司，儘管相關金額較低，惟正值內地加強網科企業監管之際，政府的「寬鬆」舉動，惹來市場憧憬本輪監管風暴可能已踏入尾聲。
內地政府自去年開始針對科網企業進行強力監管及懲罰，導致相關公司股價重挫，外資紛紛拋售中概股。然而，近日科網股公布亮麗的業績，加上股價已較高位出現深度調整，吸引投資者重新建倉，正如「科技股女股神」Cathie Wood已重新買入京東集團(09618)，並指長遠對中國保持樂觀看法，認為內地仍想繼續進步，但選股時要投政府所好。另外，拼多多公布超出市場預期業績後，在美國掛牌的股份立即飆逾20%，許多外資紛紛歸隊。
不過值得一提的是，騰訊較早增加500億元人民幣，啟動「共同富裕專項計劃」，並深入結合自身的數字和科技能力，在諸如鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域提供持續助力。過去4個月，騰訊已連續規劃投入1,000億元人民幣資金。如果騰訊是在「上繳」後，業務才獲得寬鬆處理，投資者需要顧及相風因素及風險。