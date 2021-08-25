張智威：恒指兩萬六阻力大 京東挑戰300元
2021年08月25日 10:45
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信誠證券聯席董事張智威表示，港股終見喘穩，並有不俗反彈。近日港元匯價喘穩，反映資金外流情況紓緩，而北水亦重新流入港股市場，有望支持大市表現，相信恒指早前跌至24,500點水平已見底。不過，現時恒指保力加通道中軸位置在26,000點水平，相信該水平阻力不輕，即使能升破兩萬六關，在獲利盤湧現下，再向上空間亦不大，屆時亦要逐步減持。
ATMJ經過一輪調整後，股價由低位反彈，當中張看好京東集團(09618)及騰訊控股(00700)。他認為京東估值吸引，可待回調至260至270港元再買，短期上望300元水平。至於騰訊估值合理，業績表現亦對辦，只要內地監管政策未有進一步消息，股價有望再試500元樓上。
兩大藍籌小米集團(01810)及瑞聲科技(02018)周三(25日)齊齊派成績表。張指出，小米過往一年業績表現出色，多間券商預期其中期經調整淨利潤有機會倍升，但其股價近日已由低位23.2元升至25元樓上，相信已一定反映業績的利好因素，除非業績明顯超乎市場預期，否則績後再炒上空間不大，只宜短炒波幅。至於瑞聲在低基數下，中期業績將有明顯增長，但績前股價已由低位回升，100天線約48元料成短線阻力。