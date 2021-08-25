張智威：恒指兩萬六阻力大　京東挑戰300元

信誠證券聯席董事張智威表示，港股終見喘穩，並有不俗反彈。近日港元匯價喘穩，反映資金外流情況紓緩，而北水亦重新流入港股市場，有望支持大市表現，相信恒指早前跌至24,500點水平已見底。不過，現時恒指保力加通道中軸位置在26,000點水平，相信該水平阻力不輕，即使能升破兩萬六關，在獲利盤湧現下，再向上空間亦不大，屆時亦要逐步減持。