【瑞通推介】恒指波動兩萬六遇阻　資金開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：中概股反彈利好投資氣氛，道指周二(24日)收報35,366點，升30點或0.1%；納指升0.5%，創收市新高。恒指周二以全日高位25,727點收市，升618點或2.5%。周三(25日)早段曾升逾200點，重上25,900點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1.2億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,200萬元，反映投資者預期港股升勢將盡。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。

科技股周二顯著造好，成為大市主要上升動力。美團飆13.5%，收報221.8元，是表現最佳藍籌，一舉重越10天和20天線。集團將於下周一(30日)公布中期業績，股份周三早段曾再漲逾6%，突破235元，其後升幅大為收窄，股價於225元左右上落。周二有約3.5億元北水淨沽出美團，是淨流出最多港股。輪證資金流方面，逾2,700萬元淨流其好倉，淡倉則有逾1,100萬元淨流入。

另一方面，騰訊控股周二錄超過19億元北水淨買入，是淨流入最多港股，股價收升8.8%，以全日高位472元收，3連升並重上10天及20天線。騰訊連續4個交易日進行股份回購，合共動用約2.9億元，股份周三早段高位重上490元，升幅逾4%，惟其後轉跌。周二有超過1.4億元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾2,700萬元淨流入。

知名投資者Cathie Wood旗下基金重建中國倉位，增持京東集團，股價周三早段曾升近1成，見一個月高位306.8元，同系的京東健康虧損大幅收窄，股價最多升逾14%，高見84元，挑戰8月中的高位。

周三公布業績的快手，周二急漲15.1%收市，報80.35元，是表現最佳科指成分股。股份周三早段再抽升逾6%，重返85元之上，惟其後倒跌，失80元大關。周二分別有逾20萬元和逾80萬元淨流出其好倉和淡倉。

友邦保險周二逆市向下，全日微跌0.2%，收95.6元，險守10天線，部分回補近日在94.8至95.85元遺下的上升裂口。友邦周三早段略回，受制96元。周二有逾250萬元淨流入其好倉，淡倉則有約160萬元淨流出。

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