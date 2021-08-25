【高盛推介】小米績前輪證攻略
2021年08月25日 11:11
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於周三(25日)公布中期業績的小米集團，周二(24日)升約3.7%。周三早段則高見25.75港元，突破過去一周高位後倒跌約1%。
市場料小米中期非國際財務報告準則經調整淨利潤料介乎103.18億至123.52億元人民幣，按年升81.8%至117.7%。上半年收入料介乎1,573.42億至1,666.64億元人民幣，按年升52.4%至61.4%。市場並料小米智能手機在全球市場出貨量持續提升，及將推行高端供應策略。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證近日獲資金合共流入約1,380萬元後，周二獲資金轉向沽出。認沽證則於周二獲資金轉向流入，有約60萬元。
牛熊證方面，則見部署牛證的資金沽出22元以下收回價的產品，並見流入的資金集中在23元以上收回價的產品。而周二部署熊證的資金則主要沽出。
觀察港股通資金流向，則見周二北水繼續沽出小米，錄得約1.9億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價25至30元、3個月期以上、街貨低於20%產品中，槓桿最高的小米購證(18005)。貼價選擇可留意年期約4個月的小米購證(22779)。牛證方面可留意屬遠牛的小米牛證(59044)，與現價有約2.5元收回距離。
小米購證18005，行使價29.05元，2021年11月26日到期，實際槓桿8倍，行使價25至30元、3個月期以上、街貨低於20%產品中，槓桿最高。
小米購證22779，行使價27.3元，2022年1月4日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。
小米牛證59044，收回價22.5元，行使價22.1元，換股比率50，槓桿比率8.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
小米沽證14027，行使價23.95元，2021年11月22日到期，實際槓桿6.1倍，貼價。
小米熊證52568，收回價28元，行使價28.4元，換股比率50，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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