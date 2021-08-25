憂塔利班掌權　世銀：暫停阿富汗資金援助

武裝組織塔利班在阿富汗重新掌權，外媒報道，世界銀行因擔心塔利班衝擊阿富汗發展前景，其中特別擔憂對女性的影響，宣布暫停阿富汗資金援助。

世銀發言人表示，正在根據自身內部政策和程序，密切監控、評估有關狀況。同時，也將持續與國際社會和發展夥伴密切協商，探索方法以保持阿富汗得來不易的發展成果，並繼續支持阿富汗人民。

數據顯示，自2002年4月起，世銀已為阿富汗國內發展項目承諾提供超過53億美元(約413億港元)的資金。截至2月，同時也有國際開發協會(International Development Association)針對全球最貧窮國家提供的12個項目，資金達9.4億美元(約73億港元)。

此外，世銀以及旗下由捐款資助的「阿富汗重建信託基金(Afghanistan Reconstruction Trust Fund)」也共同開展另外15個項目，承諾提供近12億美元(約93億港元)的資金。該行4月時曾表示，該基金已從34個捐款者當中，募集近129億美元(約1,006億港元)，成為阿富汗預算的最大資金援助。

此前，美國宣布凍結阿富汗央行超過90億美元(約702億港元)資產的使用權後，國際貨幣基金(IMF)上周亦宣布禁止該國新政府使用近5億美元(約39億港元)的特別提款權儲備。