比特幣彈上5萬美元　「巨鯨」正重返市場

比特幣價格近期回升，一度重上5萬美元，區塊鏈公司Chainalysis分析，伴隨着這股趨勢，一些比特幣「巨鯨」正重返市場。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣價格暫企48,000美元水平，在過去24小時跌近4.84%。

外媒引述數據指出，自6月底以來，持有價值近50萬美元(約390萬港元)或更高金額比特幣的虛擬貨幣帳戶穩定增加，分析指，隨着比特幣一度彈上5萬美元，預期樂觀情緒將延續至8月底。

Chainalysis首席經濟學家Philip Gradwell表示，因比特幣的中期價格變化，使近期大量投資者積累比特幣。他指出，比特幣「巨鯨」活動與今年的價格走勢有關。在2月底前，這些大戶為市場的「驅動力」，當大戶買入更多數碼資產時，價格通常在28天內都會上漲；當大戶賣出時，價格便開始跌。

Chainalysis數據顯示，「巨鯨」雖然是年初的強勁買家，但當虛擬貨幣3月短暫下跌時，他們就開始拋售，並在4月份左右狂賣。大戶從6月下旬到8月22日期間重新購入近100億美元的比特幣，目前「巨鯨」的持有水平已回到2月份時。

Chainalysis指出，那些大戶通常也會是長期持有者，平均會保留至少75%的比特幣。